Hagel, Windböen, Platzregen: Unwetter löst Einbruchsalarm bei Bank aus

In Neu-Ulm hat am Dienstagnachmittag das Wetter kurzzeitig verrückt gespielt. Hagel, Platzregen, starke Windböen und Sonne. Bis auf Schnee war gegen 16.30 Uhr fast alles geboten. In der Innenstadt löste das Unwetter sogar einen Polizeieinsatz bei einer Bank aus.

Noch während der Regen vom Himmel prasselte, fuhren mindestens zwei Streifenwagen mit Blaulicht in der Ludwigstraße vor. Beamte zögerten zunächst mit dem Aussteigen aus dem Polizeiauto. Bewaffnet mit einer Regenjacke machten sie sich dann aber doch auf in die Filiale der VR-Bank Neu-Ulm.

Icon Vergrößern Ob die Personen unter dem Bushaltestellendach am Rathaus in Neu-Ulm trocken blieben, ist zu bezweifeln. Zum starken Regen kam auch noch starker Wind hinzu. Foto: Michael Kroha Icon Schließen Schließen Ob die Personen unter dem Bushaltestellendach am Rathaus in Neu-Ulm trocken blieben, ist zu bezweifeln. Zum starken Regen kam auch noch starker Wind hinzu. Foto: Michael Kroha

Wie ein Polizeisprecher in Kempten auf Nachfrage berichtet, wurde dort ein Einbruchssensor ausgelöst. Dabei handelte es sich jedoch um einen Fehlalarm, beziehungsweise der Grund fürs Auslösen war kein Einbrecher, sondern mutmaßlich das Unwetter.

Straßen in Neu-Ulm nach kurzzeitigem Unwetter überflutet

Wie so etwas passieren kann? „Wenn eine Fensterscheibe ins Wackeln kommt, die nicht geschlossen ist oder eine Tür. Das kann schon sein“, sagt der Polizeisprecher. „Diese Bewegungs- oder Erschütterungssensoren sind sehr sensibel. Das haben wir regelmäßig bei solchen Wetterlagen.“

Icon Vergrößern Die Sonne scheint, aber es hagelt und regnet auch am Dienstagnachmittag in der Neu-Ulmer Innenstadt. Foto: Michael Kroha Icon Schließen Schließen Die Sonne scheint, aber es hagelt und regnet auch am Dienstagnachmittag in der Neu-Ulmer Innenstadt. Foto: Michael Kroha

Abgesehen davon wurden der Polizei noch weitere Folgen des kurzzeitigen Unwetters in Neu-Ulm gemeldet. So seien Bereiche der Reuttier Straße sowie der Bahnhofsstraße überflutet worden. Äste von Bäumen seien auf die Straßen gefallen. Auf der B10 wurde ein Straßenschild auf die Fahrbahn geweht. Zu Verletzten war der Polizei zunächst nichts bekannt. „Wir hoffen, dass es so bleibt“, so der Sprecher in Kempten.