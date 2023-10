Halloween-Partys 2023 im Raum Ulm: Alle Orte und Termine im Überblick

Halloween im Roxy in Ulm: In der Werkhalle (DJ Marvelles und DJ Zeven), der Cafébar (Mixed Music mit DJ Tomy und Matt Myer) und dem Studio (Drum and Bass, Jungle & Bassmusic mit Riddler un MC Sinista) gibt es Grusel-Beats auf drei Dancefloors. Zusätzlich vergeben die Maskenbildner des Stadttheaters eurem Kostüm den letzten Feinschliff. Es gibt noch Tickets im Vorverkauf.

Halloween-Party im Cocomo in Ulm : "Süßes oder Saures auf der größten Party der Stadt" erwartet die Gäste hier. Der Club öffnet an Halloween um 20 Uhr.

Halloween-Horror-Hausparty in der Friedrichsau: Mit Trinkspielen, Kürbissuppe und gruseliger Deko könnt ihr im Friedrichs & Au Ulms wohl gruseligste Studierendenparty feiern. Wer im Kostüm erscheint, bekommt am Eingang einen Blood Shot umsonst und kann am Kostümwettbewerb teilnehmen. Die Party beginnt um 22 Uhr, Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse.