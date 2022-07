Hier gibt es die Donaufest-Fahnen zu kaufen

Zwar sind schon einige der Ukraine-Solidaritäts-Fahnen gestohlen worden, doch es sind immer noch genügend übrig geblieben.

Das Donaufest hat in der Region stets einen längeren Nachhall, denn in vielen Gärten, an vielen Häusern recken sich hinterher die Fahnen in den Himmel, die während des Festivals hauptsächlich die Donauufer zwischen der Ulmer Altstadt und dem Neu-Ulmer Edwin-Scharff-Haus zierten. Danach werden sie stets verkauft, allerdings diesmal etwas später als üblich.

Die Donau trägt die Farben der Ukraine

Heuer sind die Fahnen so politisch wie nie dekoriert: Die Donau schlängelt sich in den Landesfarben der Ukraine dahin, blau und gelb. Dazu steht auf jeder Fahne „Stop war!“ und „United we stand for Ukraine“. Dazwischen hat Ralph Milde vom Donauflaggenkollektiv mehrsprachige Sinnsprüche gesprüht, auch zum Teil Texte von Bürgerinnen und Bürgern, die nach einem Aufruf eingereicht wurden. Wie berichtet, sind bereits einige gestohlen worden, somit stehen diesmal weniger Exemplare zum Verkauf. Doch angesichts der Menge von 660 Stück fällt der Verlust nicht weiter ins Gewicht. Milde sprach gegenüber unserer Redaktion von einem "überschaubaren Kollateralschaden".

Erlös geht auch an die Ukrainehilfe

Der Fahnenverkauf findet dieses Mal auf vielfachen Wunsch erst am Ende dieser Woche statt: am Donnerstag, 14. Juli und am Freitag, 15. Juli, jeweils von 16 bis 20 Uhr. Ort des Handels ist die Messehalle 7, Eingang Tor 2. Geparkt werden kann unter anderem auf der großen Fläche vor den Hallen 1 – 3. Der Preis der Fahnen beträgt pro Stück 65 Euro. Davon dienen 50 Prozent zur Deckung der Herstellungskosten, die anderen 50 Prozent werden für die regionale Hilfe für Vertriebene aus der Ukraine und für den humanitären Wiederaufbau des in Teilen schwer zerstörten Landes gespendet.

Die Flaggen für das nächste Fest 2024 sind übrigens schon produziert. Sie waren ursprünglich für das Donaufest 2020 bestimmt, das wegen Corona abgesagt wurde. Dieses Jahr wurden sie im Lager gelassen zugunsten einer ausgesprochen politischen Botschaft. Zum diesjährigen Donaufest kamen so viele Besucher wie noch nie.

Lesen Sie dazu auch