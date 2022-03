Hilfe für die Ukraine: Sting spendet an die Ernst Prost Stiftung

Sting spendet: Sämtliche Erlöse des neu bearbeiteten Songs „Russians“ des Engländers, der im Sommer in Neu-Ulm auftritt, fließen in ein Hilfsprojekt für die Ukraine.

Zum Krieg in der Ukraine äußern sich viele Künstler. Der britische Musiker Sting teilte dazu auf Instagram eine neue Version seines Songs „Russians“ und rief in einer emotionalen Botschaft zur Unterstützung von Help Ukraine auf. Die Ernst Prost Stiftung „Menschen für Frieden – Frieden für Menschen“ ist die spendensammelnde Organisation für dieses Projekt ukrainischer Geschäftsleute.

Der ehemalige Liqui-Moly-Chef Ernst Prost ist Sting dankbar

„Wir sind unendlich dankbar für Stings Engagement für das Projekt. Eine so prominente Stimme wie die seine findet viel Gehör und seine direkten Spenden an die Stiftung verhelfen der Initiative zu noch mehr Aufmerksamkeit“, sagt der ehemalige Liqui-Moly-Geschäftsführer Ernst Prost. Der Reinerlös aus der von Sting neu arrangierten Rockballade von 1985 geht auf das Konto von „Menschen für Frieden - Frieden für Menschen“. „Je mehr Menschen dieses Lied streamen, desto mehr Geld steht für Hilfslieferung zur Verfügung.“ Sting tritt am Sonntag, 26. Juli, in Neu-Ulm im Wiley auf.

Help Ukraine hat ein freiwilliges Zentrallager in Polen eröffnet, in das humanitäre und medizinische Hilfe aus der ganzen Welt geschickt werden kann. Seit der Eröffnung am 1. März sind 287 Lkw mit Hilfsgütern angekommen, das sind durchschnittlich elf Lastwagen pro Tag. Die Lieferungen umfassen beinahe 7700 Paletten, das entspricht mehr als 3000 Tonnen. Inzwischen wurde ein zweites Lager in Rumänien eingerichtet.

Sting setzt Cellospieler aus der Ukraine ein

Wo er kann, setzt sich Sting für die Menschen in der Ukraine ein. So auch Ende März in Lübeck bei einem Besuch des Musicals „The last ship“, für das er die Musik geschrieben hat. Nach der Aufführung spielte der britische Sänger die Unplugged-Version von „Russians“ und kündigte an, das Lied bei allen Auftritten seiner aktuellen Tournee an den Anfang zu stellen. Er habe zwei Cellospieler aus der Ukraine engagiert, die das Lied als Geste der Solidarität mit ihm spielen werden. (AZ)

