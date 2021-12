Corona-Demonstrationen in Ulm, Neu-Ulm und Illertissen beschäftigen die Polizei

In Ulm, Neu-Ulm und Illertissen wurde wieder gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Die Polizei in Ulm ermittelt wegen möglicher Verstöße.

Am Wochenende kam es in der Region zu mehreren unangemeldeten Zusammentreffen von Gegnern der Corona-Infektionsschutzmaßnahmen. In Illertissen etwa trafen sich nach Polizeiangaben 200 bis 300 Personen. Zuvor erfolgte ein Aufruf über das Internet. Die Szene traf sich in kleineren Gruppen auf diversen Supermarktparkplätzen in Illertissen und setzte sich anschließend in Richtung Marktplatz in Gang. Dort erfolgte kein offensichtlicher Protest. Vielmehr standen die Teilnehmer lediglich in Kleingruppen verteilt auf dem Marktplatz herum.

Nach einiger Zeit setzten sich die still Protestierenden in nördlicher Richtung in Gang. Sie liefen über die Mozartstraße, Siemensstraße, und Ulmer Straße zurück zum Marktplatz. Zu Verkehrsbehinderungen kam es hierbei nicht. Der Protest verlief durchwegs friedlich. Nach etwa zwei Stunden war der Spaziergang beendet. Einen Verantwortlichen für die Aktion machten die Beamten vor Ort nicht ausfindig.

Auch in Ulm und Neu-Ulm wurde demonstriert

Auch in Ulm und Neu-Ulm wurde demonstriert. Am Montag zogen geschätzte 1000 Menschen von Ulm nach Neu-Ulm. Eine offizielle Schätzung der Polizei der Teilnehmerzahl gibt es nicht. . Wie der Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm, Wolfgang Jürgens, sagt, blieb die unangemeldete Veranstaltung friedlich. Vereinzelt sind nach Informationen unserer Redaktion Teilnehmer gegenüber Berichterstattern sehr aggressiv aufgetreten. Wie Jürgens sagt, werde "mit der Erkenntnis" aus der Begleitung der Veranstaltung ermittelt, ob es zu einer Anzeige kommen muss. Im Raum stehen Verstöße gegen das Versammlungsrecht und gegen die Corona-Verordnungen.

Auch in anderen Regionen sind am Montag Menschen gegen Corona-Schutzmaßnahmen auf die Straße gegangen. Nicht immer blieb es dabei friedlich. (AZ/heo)

Lesen Sie dazu auch