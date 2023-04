Im Juli geht es los: Baulücke am Petrusplatz wird geschlossen

Die Sparkasse Ulm will im Juli im Herzen Neu-Ulms die Bagger anrollen lassen. Ein Zeichen einer kommenden Fusion mit der Sparkasse Neu-Ulm sei dieses jedoch beileibe nicht.

Mit der Zustimmung zu dem Bebauungsplan für das Ex-Renftle-Areal hatte der Neu-Ulmer Planungsausschuss bereits im Februar den Weg frei für die Beseitigung des Schandflecks im Herzen des bayerischen Teils der Doppelstadt gemacht. Nun ist klar: Für Juli plant die Sparkasse Ulm den Spatenstich.

"Wir fangen bald an", sagte Stefan Bill, der Chef der Sparkasse Ulm bei der alljährlichen Pressekonferenz zur Geschäftsentwicklung des öffentlich-rechtlichen Kreditinstituts. Später wird es auf Nachfrage konkreter: Schon im Juli geht es los. Seit Dezember 2018 müssen sich die Ulmer mit dieser Problemimmobilie in Neu-Ulm beschäftigen. Nach dem Ende des Bettenhauses Renftle 2015 und der Insolvenz des ursprünglichen Bauunternehmers Steinle 2018 war die Sparkasse Ulm als Gläubiger per "Rettungserwerb" mehr oder weniger gezwungen, die Bauruine zu kaufen.

Ein Pächter wird für das "P3" am Petrusplatz in Neu-Ulm gesucht

Was sich in all den Jahren nicht geändert hat, ist, dass die Sparkasse Ulm eisern schweigt, wenn es um die Kosten geht. "Die nennen wir nicht", sagte Bill auch am Freitag wieder. Lieber redete er darüber, dass hier zwar keine Tiefgarage entsteht, dafür 20 Wohnungen mit bezahlbarem Wohnraum und ein Café oder Restaurant im Erdgeschoss. Ein Konzept werde derzeit gesucht: "Wir sind im Gespräch mit möglichen Pächtern."

Weiter als in die Immobilienbranche werde das Engagement der Ulmer Sparkasse in Neu-Ulm allerdings vorerst nicht gehen. "Es gibt keine Gespräche", sagte Bill, als er gefragt wurde, ob eine Fusion mit der Sparkasse Neu-Ulm/Illertissen Thema sei. Undenkbar sei ein Zusammenschluss mit den Kollegen aus dem Kreis Neu-Ulm allerdings nicht, schließlich weiß Bill, dass Ulm-Neu-Ulm ein Wirtschaftsraum und die Landesgrenze eher künstlicher Natur ist. Doch es gebe "hohe Hürden", so müsste die Fusion mit einem bayerisch-baden-württembergischen Staatsvertrag besiegelt werden.

Geldautomaten-Sprenger auch für Sparkasse Ulm ein Problem

Die Sparkasse Ulm meldete Wachstum in fast allen Bereichen. Die Zahl der Geldautomaten gehört nicht dazu. Mit der Sprengung eines Geldautomaten der Sparkasse Ulm im Mai vergangenen Jahres ist dieses explosive Thema auch in der Sparkassen-Zentrale in der Neuen Mitte in Ulm angekommen. Jeden Standort ihrer Automaten habe die Sparkasse unter die Lupe genommen, in Kürze werde es wohl zwei bis drei weniger geben. Wenig genutzte, entlegene SB-Maschinen sollen entfernt werden. Der Automat in Dornstadt steht wieder, eine Einrichtung, die bei erneuter Explosion alle Scheine einfärbt, soll einen erneuten Raub vermeiden.

Von extrem gesicherten Super-Automaten hält Bill nichts. "Dann kommt halt noch mehr Sprengstoff zu Einsatz." Und dies könne dann irgendwann für Anwohner und Anwohnerinnen gefährlich werden. Bill wundert sich, dass die Niederlande in vielen Medien als vorbildlich im Kampf gegen die Geldautomaten-Sprenger genannt würden. Das Nachbarland habe die Zahl der Automaten um 90 Prozent auf nunmehr 836 Stück reduziert. Für Deutschland würde das gleiche Vorgehen 3.500 Automaten statt 55.000 bedeuten. Das könne nicht vorbildlich sein.

Sparkasse Ulm: die Zahlen des Jahres 2022 1 / 2 Zurück Vorwärts Bilanzsumme: 7,1 Milliarden Euro (plus 2,1 Prozent) Kreditvolumen: 7,3 Milliarden Euro (plus 2,0 Prozent) Einlagen: 5,4 Milliarden Euro (plus 1,9 Prozent)

Wertpapierumsatz: 712,5 Millionen Euro (minus 21,9 Prozent) Mitarbeitende: 926 (plus zehn) Beratungscenter/Geschäftsstellen: 42 (konstant)

Stuttgart 21 treibt die Immobilienpreise in Ulm/Neu-Ulm

Wie der Vize-Vorstand Wolfgang Hach betonte, müssten viele Menschen in der Region ihre Anlagestrategien überdenken, wenn sie sich den Traum von den eigenen vier Wänden erfüllen wollen. Wer etwa einen Kredit in Höhe von 500.000 Euro aufnimmt, muss inzwischen rund monatlich 1.300 Euro mehr zahlen, als noch im Sommer 2021. "Eigenkapital ist unverzichtbar", sagte Hach. Bausparverträge erlebten so ein Comeback, doch leider, so Hach, nicht die Anlage in Wertpapiere.

Ein Ende der Preisanstiege bei Immobilien wird bei der Sparkasse Ulm nicht gesehen. Hach rechnet damit, dass mit der Fertigstellung von "Stuttgart 21" erneut an der Preisschraube gedreht werde. Denn wenn der Ballungsraum Stuttgart mit seinen "irren Preisen" nur eine 30-Minuten-Zugfahrt von Ulm/Neu-Ulm entfernt ist, habe das Auswirkungen. Umso mehr sei die Sparkasse Ulm gefragt, für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen. Dementsprechende Bauvorhaben gebe es in Neu-Ulm, Ulm-Söflingen und anderen Orten, wo insgesamt 50 neue Wohnungen gebaut würden.

Von einem herausfordernden Jahr sprach Bill im Rückblick. Die Region sei dennoch gut durchgekommen: Es habe etwa kaum Insolvenzen zu beklagen gegeben. Ein Plus vor sämtlichen Kennzahlen der Sparkasse Ulm samt einer Rekordbilanzsumme von sieben Milliarden Euro sei letztlich Ausdruck von Stärke einer ganzen Region.