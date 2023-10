Immer mehr Firmen kehren der Region Ulm/Neu-Ulm den Rücken

Die Zeichen für die Wirtschaft könnten nach den Krisen der vergangenen Jahre auf Aufschwung stehen. Doch das Gegenteil ist der Fall.

Das Risiko, dass weitere Unternehmen aus dem Wirtschaftsraum Ulm/ Neu-Ulm sich komplett oder zumindest teilweise in Billiglohnländern produzieren, bewerten die Mitglieder des Clubs der Industrie (CI) einhellig als hoch. Das wurde auf der Mitgliederversammlung deutlich.

Dass viele Firmen auf gepackten Koffern sitzen, bestätigt Danieli. Er weiß aus Erfahrung zu berichten: Der geschäftsführende Gesellschafter von Harder Logistics in Neu-Ulm ist unter anderem auf Betriebsverlagerungen spezialisiert. „Die Nachfrage nach dieser Dienstleistung ist so hoch wie nie. Und obwohl es nur ein Teil unseres Geschäfts ist, bin ich sehr besorgt. Denn was einmal verlagert ist, kommt in der Regel nicht mehr zurück“, so seine Erfahrung.

Club der Industrie Ulm/Neu-Ulm in Sorge

Die Wirtschaftsspirale dreht sich nach unten und die knapp 100 im CI repräsentierten mittelständischen Unternehmer der Wirtschaftsregion Ulm/Neu-Ulm sehen kein Ende. „Verschlechtert sich die Lage weiter, droht eine steigende Abwanderung von regionalen Lieferanten, Kunden und Kooperationspartnern, die sich im Ausland neu orientieren und qualifizierte Fach- und Führungskräfte mit sich ziehen“, zeigt Winfried Wanka von dem Unternehmen Mayser auf. Der internationale Nischenanbieter sieht, wie andere CI-Mitglieder, eine Grenze erreicht, diesem Trend durch Automation und Effizienzsteigerungen zu begegnen.





Die Vorstandsmitglieder des Clubs der Industrie (von links) Martin Löffler, Christian Harder und Winfried Wanka führten durch die Veranstaltung. Fotonachweise: Philipp F. East Foto: Lütpress

Christan Harder, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des CI verdeutlicht die Lage: „Laut Prognose des Internationalen Währungsfonds wird die deutsche Wirtschaft dieses Jahres um 0,4 Prozent schrumpfen. Damit wäre Deutschland Schlusslicht unter den Industrienationen weltweit.“ Statt symbolischer und punktueller Maßnahmen wie im gerade verabschiedeten Wirtschaftschancengesetz, brauche es einen ganzheitlichen Wachstumsplan der Ampel-Regierung.

Lesen Sie dazu auch

Beispiele für ganzheitliche und praxisnahe Ansätze, die der gesamten Wirtschaft und nicht nur einzelnen Branchen zugutekommen, nennt CI-Vorstandssprecher Marcello Danieli: „Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren, Abbau bürokratischer Hürden, insbesondere bei Investitionen, verbesserte steuerliche Anreize, Sicherung einer bezahlbaren Energieversorgung sowie leichterer Zugang zum Arbeitsmarkt für Flüchtlinge.“ Die Regierung sei weit davon entfernt, aus diesem potenziellen Maßnahmen-Kanon ein koordiniertes Paket zu schnüren, sagt CI-Vorstandsvorsitzender Gerd Stiefel.

Wirtschaft in der Region: Sorgen gibt es auch in Illertissen

„Zusätzlich wird die Auslandsnachfrage stagnieren beziehungsweise sogar zurückgehen, weil wir uns aktuell als Wirtschafts-Standort Deutschland extrem schwächen“, erwartet Jennifer Potocnik Geschäftsführerin des Illertisser Start-up Sisi, das verschiedene erneuerbare Energien kombiniert. Für eine gelungene Standortsicherung braucht es ihrer Meinung nach „langfristig gesetzte Impulse und Anreize, um essenzielle Branchen im Land zu halten und so gerade in Krisenzeiten resilienter und weniger abhängig vom Ausland zu sein.“ (AZ)