In den Weihnachtsferien gilt in Bussen rund um Ulm/Neu-Ulm auch 3G für Schüler

Der Donau-Iller-Nahverkehrsverbund verschärft in den Ferien die Corona-Regeln im Nahverkehr. Auch für Schüler gilt dann die 3G-Regel.

In den offiziellen Schulferien, also in den anstehenden Weihnachtsferien, unterliegen auch Schülerinnen und Schüler der 3G-Regel. Darauf weist der Donau-Iller-Nahverkehrsverbund hin.

Nahverkehr im Raum Ulm/Neu-Ulm: Tests auch für Schülerinnen und Schüler

Die Befreiung durch Vorlage des Schülerausweises sei nicht möglich, da in den Ferien keine Tests in der Schule stattfinden – es müsse ein negatives Testergebnis über ein Testzentrum vorgelegt werden, sofern kein Nachweis über Impfung oder Genesung erbracht wird. (AZ)