In Ulm droht Stau: Doch es kommt ein Radweg bis zum Hauptbahnhof

Plus Die bisher vierspurige Münchner Straße in Ulm, die den Willy-Brandt-Platz mit der Gänstorbrücke verbindet, wird Anfang März zur Einbahnstraße.

Die gute Nachricht: Am Schwörmontag soll der Verkehr wieder normal rollen können. Nachdem Bauareiten beendet sind, die einen langen Vorlauf haben. Bereits im Jahr 2020 ermächtigte der Gemeinderat die Verwaltung, den Bau eines Radweges an der Nord-Süd-Verbindung östlich der Altstadt zu prüfen.

Es wurden Varianten erstellt und bewertet, die Enge zwischen den Gebäuden machte es schwierig. Die Stadtverwaltung wollte nach den Worten von Baubürgermeister Tim von Winning nicht nur eine Markierungslösung, sondern eine richtige bauliche Lösung, die allen Verkehrsteilnehmern mehr Sicherheit bietet.