In Ulm und Neu-Ulm werden immer weniger Immobilien verkauft

Die Nachfrage nach Kaufobjekten ist im Frühjahr sowohl in Ulm als auch in Neu-Ulm deutlich gedämpft. Teurer wird es auch. Aber nicht alles.

Das IVD-Marktforschungsinstitut hat wieder seinen "CityReport Ulm/ Neu-Ulm" veröffentlicht, der die Marktentwicklung auf dem Wohnimmobilienmarkt der Stadt analysiert und Auskunft über das aktuelle Kauf- und Mietpreisniveau gibt.

„Besonders hoch sind derzeit die Preisanpassungen bei älteren Häusern mit einer schlechteren Energiebilanz. Auch bei Neubauobjekten ist die Vermarktung aufgrund hoher Preise sehr schwierig. Die jungen Familien, die in diesem Segment häufig als Käufer auftraten, haben sich sukzessive zurückgezogen", sagt dazu Stephan Kippes, Leiter des IVD-Marktforschungsinstituts.

In den vergangenen fünf Jahren (Frühjahr 2018 zu Frühjahr 2023) nahm das Preisniveau in Ulm spürbar zu. Wohnbaugrundstücke für Mehrfamilien- beziehungsweise Einfamilienhäuser sowie Eigentumswohnungen legten mit +39 Prozent beziehungsweise +36 Prozent am deutlichsten zu. Mietwohnungen sowie freistehende Einfamilienhäuser stiegen im Betrachtungszeitraum entsprechend um +28 Prozent und +22 Prozent (jeweils Bestandsobjekte).

Eigentumswohnungen werden teurer

Auch in Neu-Ulm wurden im Fünfjahresvergleich deutliche Anstiege des Kaufpreisniveaus festgestellt: Die höchsten Anstiege des Kaufpreisniveaus verzeichneten Eigentumswohnungen mit +34 % und Wohnbaugrundstücke für Einfamilienhäuser mit +32 Prozent, gefolgt von Mietwohnungen mit +28 Prozent. Etwas niedriger lagen die Preiszuwächse bei Wohnbaugrundstücken für Mehrfamilienhäuser (+23 Prozent) sowie frei stehenden Einfamilienhäusern (+21 Prozent) (jeweils Bestandsobjekte).

Seit dem zweiten Quartal 2022 belastet die Kombination aus signifikant gestiegenen Finanzierungskosten, restriktiven Kreditvergaben, der hohen Inflation sowie den Unsicherheiten infolge des Ukraine-Krieges die Entwicklung auf dem Kaufmarkt. Aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen hat sich der Wohnimmobilienmarkt sowohl in Ulm als auch Neu-Ulm gravierend verändert: Der stark ausgeprägte Verkäufermarkt der vergangenen Jahre hat sich zum Käufermarkt gewandelt, indem eine gewisse Kaufzurückhaltung vorherrscht. Das Verhalten der Kaufinteressenten ist aktuell stark selektiv und preisbewusst.

Zu den gesuchten Objekten gehören aktuell kleinere bezahlbare Eigenheime sowie altersgerechte Eigentumswohnungen, die von der Generation 50+ nachgefragt werden. Diese Käufer haben keine Schwierigkeiten, eine Finanzierung zu erhalten, da sie in der Regel über ein hohes Eigenkapital verfügen.

Die Nachfrage im Kaufsegment konzentriert sich aufgrund einer gut ausgebauten Infrastruktur vor allem auf die guten Stadtlagen; das Interesse für Kaufobjekte im Umland ist deutlich geringer.

Das kosten Einfamilienhäuser in Ulm und Neu-Ulm

Die sehr hohen Finanzierungs- sowie Sanierungskosten bei älteren Immobilen belasten den Markt für gebrauchte Immobilien spürbar. Die Bereitschaft zur energetischen Sanierung ist derzeit aufgrund der hohen Kosten und der fehlenden staatlichen Förderung gering.

Im Bestand kosteten frei stehende Einfamilienhäuser in Ulm im Frühjahr 2023 im Schnitt 663.000 Euro (-1,6 Prozent gegenüber Herbst 2022), Doppelhaushälften 603.000 Euro (+0,3 Prozent) und Reihenmittelhäuser 553.000 Euro (-0,9 Prozent). Für Eigentumswohnungen wurden im Durchschnitt 3.870 je Quadratmeter verlangt. Gegenüber Herbst 2022 stand somit ein leichter Preiszuwachs von +0,5 Prozent zu Buche.

In Neu-Ulm hat das Preisniveau in allen untersuchten Häusersegmenten im Halbjahresvergleich etwas nachgegeben. Im Bestand kosteten frei stehende Einfamilienhäuser im Frühjahr 2023 im Schnitt 495.000 Euro (-2,6 Prozent gegenüber Herbst 2022). Doppelhaushälften lagen bei 470.000 Euro (-2,7 Prozent), Reihenmittelhäuser bei 430.000 € (-2,3 Prozent). Das Preisniveau bei Eigentumswohnungen ging um -3,5 Prozent auf 3.300 pro Quadratmeter zurück.

Mehr Nachfrage in Ulm und Neu-Ulm in Richtung Miete

„Angesichts des gestiegenen Zinsniveaus für Kaufimmobilien ist eine merkliche Verlagerung der Nachfrage in Richtung Miete zu beobachten; die Nachfrage nach Mietobjekten übersteigt derzeit in der Doppelstadt Ulm-Neu/Ulm das Angebot deutlich“, so IVD-Marktberichterstatter Sebastian Hirn von der Hirn Immobilien GmbH aus Ulm. „Das Umland der beiden Städte profitiert von der dynamischen Entwicklung auf dem Mietmarkt. Die Umlandgemeinden verzeichnen eine spürbare Zunahme der Nachfrage und als Folge steigende Mietpreise.“

Aufgrund einer unzureichenden Neubautätigkeit in den vergangenen Jahren sowie aktuell stark anziehenden Nachfrage nimmt das Mietpreisniveau in fast allen Marktsegmenten deutlich zu. Die Neuvertragsmieten für Wohnungen lagen in Ulm im Frühjahr 2023 durchschnittlich bei 12,40 pro Quadratmeter für Altbauobjekte, 13,20 pro Quadratmeter für Bestandsobjekte und 14,10 pro Quadratmeter für Neubauobjekte. Gegenüber Herbst 2022 betrugen die Preissteigerungen +4,2 Prozent im Altbau, +3,1 Prozent im Bestand und +2,9 Prozent im Neubau.

In Neu-Ulm verzeichneten die Mietpreise für Altbauwohnungen im Halbjahresvergleich Herbst 2022 - Frühjahr 2023 einen leichten Rückgang von -2,5 Prozent. Mietwohnungen/Bestand sowie neuerrichtete Mietwohnungen lagen mit 0,8 Prozent beziehungsweise 1,5 Prozent im Plus. Die Neuvertragsmieten für Wohnungen lagen in Neu-Ulm im Frühjahr 2023 durchschnittlich bei 11,60 pro Quadratmeter für Altbauobjekte, 12,60 je Quadratmeter für Bestandsobjekte und 13,20 pro Quadratmeter für Neubauobjekte. (AZ)