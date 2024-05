Ulm/Neu-Ulm

vor 46 Min.

In Ulm wird für die Rechte der Fußgänger getrommelt

Plus In keiner Stadt im Land werden so viele Strecken zu Fuß zurückgelegt wie in Ulm. Grund genug, hier die "Fußverkehrskonferenz Baden-Württemberg" stattfinden zu lassen.

Von Oliver Helmstädter

Ganz vorbildlich gibt sich Verkehrsminister Winfried Hermann am Freitagmorgen: Mit dem Zug aus Stuttgart angereist, werden die 1,8 Kilometer zum Congress-Centrum (CCU) zu Fuß hingelegt. Guter Brauch in Ulm: Denn die Verkehrserhebung "Mobilität in Deutschland" kam schon vor Jahren zum Ergebnis, dass in keiner Stadt in Baden-Württemberg so viele Stecken zu Fuß zurückgelegt werden: 30 Prozent sollen es sein.

"Ulm ist deswegen ein guter Ort für die 3. Fußverkehrskonferenz Baden-Württemberg", sagt Verkehrsminister Hermann zur Begrüßung. Das Ziel: Weil die Lebensqualität in den Städten und Gemeinden unmittelbar mit der Attraktivität des öffentlichen Raums für den Fußverkehr zusammenhänge, soll der Fußverkehr gefördert werden. Eskortiert von Ulms Baubürgermeister Tim von Winning führte den Grünen der Weg durch die "Baustellen der Stadt mit vielen Barrieren".

