Insektensommer: Das große Krabbeln rund um Ulm startet wieder

Bald ist es wieder so weit: Der Naturschutzbund lädt dazu ein, eine Stunde lang Insekten zu beobachten und zu zählen. Auf welche Tierchen man rund um Ulm achten sollte.

Die Mitmachaktion findet von Samstag, 4. Juni, bis 13. Juni und vom 6. August bis 15. August bereits zum fünften Mal deutschlandweit statt. "Wir hoffen, dass auch viele Bürger aus Ulm und Umgebung bei der Aktion mitmachen und so ein Interesse an der vielfältigen Welt der Insekten geweckt wird", so Nathalie Pülmanns, Umweltbildnerin vom Naturschutzbund (NABU) Ulm.

Beobachten und zählen kann jeder und das fast überall. Neben Hummeln, Bienen und Schwebfliegen lassen sich zurzeit viele prächtige Käfer im Garten und auf dem Balkon beobachten. Käfer haben sechs Beine, zwei Fühler und oft auffallend gefärbte Deckflügel sowie einen schützenden Panzer aus Chitin. Mit mehr als 6000 Arten zählen sie zur artenreichsten Insektengruppe in Deutschland. Weil Käfer sich vom Ei über Larve und Puppe bis zum fertigen Imago entwickeln, sind auch alle vier Entwicklungsstadien in Komposthäufen, auf Sträuchern oder unter Hecken zu entdecken.

Im Ulmer Raum ist der Goldglänzende Rosenkäfer häufiger zu sehen

Im Ulmer Raum kann man zurzeit den Goldglänzenden Rosenkäfer häufiger sehen, ein auffälliger grün schillernder, stattlicher Käfer. Er gehört zur Familie der Blatthornkäfer wie der Maikäfer. "Wer einen Rosenkäfer im Garten entdeckt, kann sich glücklich schätzen und macht schon vieles richtig im Sinne der Natur. Denn der Käfer gilt als 'Zeigerart' für eine hohe biologische Wertigkeit eines Lebensraumes", sagt Claus Wurst, Fachbeauftragter für Käfer beim NABU Baden-Württemberg.

Tatsächlich helfen Rosenkäfer als Bestäuber im Garten und stehen unter Naturschutz. Sie sitzen gerne auf ungefüllten Rosenblüten, verschmähen aber auch den Pollen und Nektar von Holunder, Glanzmispel oder Gewöhnlichem Schneeball nicht. Die Rosenkäferlarven – weiße, dicke Engerlinge mit bräunlichem Kopf – sind vier bis fünf Zentimeter lang und stark gekrümmt. Bei Gefahr robben sie auf dem Rücken fort. Über diese Engerlinge können sich Gärtnerinnen und Gärtner freuen, denn sie verdauen Holz- und Pflanzenbestandteile hervorragend und werten damit den Kompost auf.

So kann man beim Insektensommer in Ulm mitmachen

Gemeldet werden die Insekten-Beobachtungen per Online-Formular oder über die kostenlose Web-App NABU Insektensommer. Beide Meldewege sind unter www.insektensommer.de zu finden. Wer Hilfe braucht, die Insekten zu bestimmen, kann mit dem NABU-Insektentrainer die Gruppen unterscheiden lernen.

Zum Insektensommer bietet der NABU Ulm am Samstag, 4. Juni, von 15-17 Uhr eine Mitmach-Zählaktion für Familien an. Es gibt Spiele- und Rätsel-Stationen sowie eine Becherlupen-Safari. Treffpunkt ist der Duft- und Tastgarten am Kobelgraben, Ulm. Bitte vorher anmelden über www.nabu-ulm-neu-ulm.de/kids-co/familiennachmittage/. (AZ)