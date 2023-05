Ulm/Neu-Ulm

Internationaler Museumstag lädt zur kostenfreien Erkundungstour

Plus 17 Einrichtungen aus der Region bieten den Besucherinnen und Besuchern am Sonntag ein besonderes Museumsprogramm. Neuheiten und spannende Einblicke warten.

Die Museen der Region kostenlos entdecken – das ist diesen Sonntag möglich, denn dann findet wieder der Internationale Museumstag statt. 17 Einrichtungen aus der Region, von der Villa Rot in Burgrieden über die Burlafinger Walther Collection bis zum Museum Brot und Kunst in Ulm, sind heuer wieder dabei. Und sogar ein Museum, das derzeit eigentlich noch gar nicht existiert.

Erst im kommenden Jahr soll das neue Ulmer Museum "Die Einsteins" eröffnen, das sich mit dem berühmten Physiker und seiner Familie in Ulm beschäftigt. Leiterin Sabine Presuhn will dem Publikum einen Blick hinter die Kulissen gewähren, die sich derzeit sozusagen noch im Aufbau befinden. "Work in progress" lautet das Motto. Bei zwei Führungen (10.30 Uhr und 12.30 Uhr) besteht die Möglichkeit, das künftige Museumsgebäude, das Wohnhaus von Albert Einsteins Großeltern im Weinhof 19 von innen zu erleben und zu erfahren, wie sich das Museum dort einmal einfügen wird. Es ist ein Ort mit Geschichte. "Wir sind uns quasi sicher, dass sich Albert Einstein einmal in diesem Haus aufgehalten haben muss", sagt Sabine Presuhn.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

