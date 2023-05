Jetzt hat auch Royal Donuts in Neu-Ulm zu

Erneuter Rückschlag für Fans der süßen Teigkringel. Nach dem Ulmer Standort ist nun auch die Filiale im Donaucenter geschlossen. Doch eine Neueröffnung soll folgen.

Drei Jahre nach der Eröffnung ist schon wieder Schluss mit Donuts im Neu-Ulmer Donaucenter. Im Frühjahr hatte die Filiale in der Ulmer Fußgängerzone an der Blau geschlossen. Doch die Lage in Neu-Ulm ist eine andere.

Nachfrage nach Royal Donuts ist in Neu-Ulm da

"Unsere Donuts sind nach wie vor sehr gefragt", sagt Franchisenehmer Mersad Muratovic. Das Konzept mit ungewöhnlichen Kringel-Kreationen funktioniere. Auch wenn möglicherweise der Hype um die Kringel, der mit dem Markteintritt im Jahr 2021 kreiert wurde, vorbei ist. Der Mietvertrag im Neu-Ulmer Hochhaus an der Donau sei schlicht nicht verlängert worden. Deswegen ziehe das Geschäft um, nicht weil es keine Nachfrage gebe.

Der Mietvertrag für das neue Ladengeschäft in der Neu-Ulmer Innenstadt sei noch nicht unterschrieben, deswegen möchte er die Adresse noch nicht verraten. "Es wird ganz in der Nähe sein." Allerdings werde das Geschäft etwas kleiner werden. "Unsere Stärke ist das Liefergeschäft." Auch bis zum Umzug hält Muratovic seinen Donut-Catering-Service für besondere Anlässe wie Hochzeiten oder Geburtstage aufrecht.

Dunkin' Donuts in der Glacis-Galerie

Die Neueröffnung plant Muratovic für Spätsommer. Denn der Hochsommer sei ohnehin die schwächste Donut-Zeit. Im fallenden Temperaturen würde die Nachfrage wieder steigen. Bis dahin bleibt den Donau-Freunden in Neu-Ulm der Weltmarktführer in der Glacis-Galerie: Dunkin' Donuts hat über 11.000 Standorte in 40 Ländern. Die US-Donuts gibt es seit Herbst vergangenen Jahres in einer Filiale.

Lesen Sie dazu auch