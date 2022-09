Jetzt kommt Lime doch: Neuer Anbieter für E-Scooter in Ulm und Neu-Ulm

Es sah danach aus, als hätte der Anbieter Tier den Markt der E-Scooter in Ulm und Neu-Ulm für sich entschieden. Doch jetzt kommt mit Lime ein neuer Anbieter.

Es hatte schon einmal Gespräche zwischen den Städten und Vertretern des E-Scooter-Anbieters Lime gegeben. Doch zu einer Niederlassung in Ulm und Neu-Ulm war es bislang nicht gekommen. Nachdem am Wochenende erste Fahrzeuge in den Straßen gesichtet wurden, bestätigte nun eine Sprecherin des Unternehmens auf Nachfrage unserer Redaktion, dass ab sofort E-Scooter von Lime auch in der Doppelstadt ausgeliehen werden können. Pro Stadt steht eine Flotte von 300 sogenannter Gen4 E-Scooter zur Verfügung.

Lime ist nach eigenen Angaben der weltweit führende Anbieter von Mikromobilität. In Deutschland verleihe das Unternehmen per App eine Flotte von über 60.000 E-Scooter und E-Bikes in über 70 Städten. "Wir stellen unser Angebot in jeweils enger Absprache mit den Städten Ulm und Neu-Ulm zur Verfügung, um den Menschen eine nachhaltige Mobilitätsoption für die letzte Meile zu bieten, insbesondere als Ergänzung zum öffentlichen Personennahverkehr", wird Jashar Seyfi, Deutschlandchef von Lime, in einer Mitteilung zitiert. So will das Unternehmen dabei helfen, in den Städten schrittweise autospezifische Verkehrsprobleme wie Staus und Luftverschmutzung in den Griff zu bekommen. Man wolle den Menschen gleichzeitig "eine erschwingliche Alternative zur Autonutzung in der Stadt" bieten, heißt es.

E-Scooter von Lime jetzt verfügbar: Was das Angebot kostet

Die Ausleihe eines Lime-Scooters kostet ein Euro zum Entsperren und dann 20 Cent pro Minute. Mit dem Code "HALLOULM" winkt allen Neukunden für zwei Wochen ein Rabatt von 50 Prozent bei den ersten drei Fahrten.

Weil E-Scooter immer wieder bei anderen Verkehrsteilnehmern zum Ärgernis werden, weil sie schlecht abgestellt und dann im Weg stehen, ruft dort Lime Nutzerinnen und Nutzer dazu auf, die Verkehrsregeln einzuhalten, nur auf Straßen sowie Radwegen zu fahren und stets ordnungsgemäß zu parken. Dafür weise Lime Kundinnen und Kunden in der App auf die zulässigen Abstellbereiche hin. Ein Foto vom korrekt geparkten Fahrzeug nach Fahrtende soll ordnungsgemäßes Parken unterstützen.

Vier Anbieter von E-Scootern waren schon in Ulm und Neu-Ulm

Lime beschreibt die eigenen E-Scooter als "besonders robust mit einer langen Lebensdauer, die mindestens fünf Jahre beträgt". Die Fahrzeuge seien selbst entwickelt worden. Austauschbare Bauteile, wie beispielsweise der Akku, sollen dazu beitragen, deren Lebensdauer zu verlängern. Die Roller seien so konzipiert, dass sie am Ende ihrer Nutzungsdauer fast vollständig recycelt werden können.

In Ulm und Neu-Ulm war jüngst von zeitweise drei Anbietern nur noch Tier übrig geblieben. Vor knapp zwei Jahren hatte die Firma Zeus die ersten 20 E-Scooter nach Ulm und Neu-Ulm gebracht, zu Spitzenzeiten bot das Unternehmen etwa 200 Gefährte an. Bird kam als Drittes, hatte mit 240 Rollern die meisten im Angebot – und ist genauso wie Zeus in Ulm und Neu-Ulm wieder von der Bildfläche verschwunden. Geblieben ist Tier, mit zuletzt 380 Rollern und auch 120 Pedelecs. (AZ/krom)