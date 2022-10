Ulm/Neu-Ulm

Jugendspieler beleidigt Schiedsrichterin als "Fotze" und schlägt sie

Plus Ein 16-Jähriger schlägt eine Schiedsrichterin, seine Entschuldigung geht nach hinten los. Der Vorfall in Pfuhl löste Entsetzen aus. So denkt der Schiri-Obmann.

Erst nannte er die Schiedsrichterin "Fotze", dann soll der 16-Jährige ihr wohl mit flacher Hand und voller Wucht ins Gesicht geschlagen haben: Der Vorfall vergangene Woche bei einem A-Jugendspiel des TSV Pfuhl gegen die TSG Söflingen löste im Fußballbezirk Donau/Iller Entsetzen aus - und das nicht nur unter den Unparteiischen. Doch dort wird eine derartige Entwicklung wohl schon länger beobachtet - gerade im Juniorenbereich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

