"Katastrophe!": So reagieren Betroffene in Ulm und Neu-Ulm auf den Streik

Einige Menschen in Ulm und Neu-Ulm sind von den Streiks kalt erwischt worden. Esther Mertes wollte mit dem Zug in den Wellness-Urlaub.

Plus In Ulm und Neu-Ulm fuhren am Montagmorgen keine Züge, keine Straßenbahn. Manch Pendler wie Reisende hat es an den Haltestellen ziemlich kalt erwischt.

Von Michael Kroha, Rosaria Kilian

Einsam steht Esther Mertes am Montagmorgen am Bahnhof in Neu-Ulm. Es regnet, windet und es ist ungemütlich kalt. Eigentlich wollte die 34-Jährige um 6.17 Uhr mit dem Zug in Richtung Memmingen, um von dort aus in den Wellness-Urlaub im Tannheimer Tal mit Freunden zu starten. Bis kurz vor der vermeintlichen Abfahrt sei der Zug auch an der Anzeigetafel auf Gleis 4 angekündigt worden. Aber: Pustekuchen. Die junge Frau ist nicht die einzige, die wegen des bundesweiten Streiks im Raum Ulm und Neu-Ulm in die Röhre schauen muss.

Mertes, die eigentlich aus Leipzig kommt, aber in Neu-Ulm arbeitet, nimmt es weitestgehend gelassen. "So ist das eben mit der Deutschen Bahn", sagt sie. Ein Auto besitze sie nicht. Bisher habe es mit den öffentlichen Verkehrsmitteln immer gut funktioniert. "Verspätungen bin ich gewohnt." Ändern könnte sie die Situation nur, indem sie sich ein Auto kaufe. Doch das will sie nicht. "Bislang kam ich immer überall hin." Auch an diesem Montag wird das wahrscheinlich noch klappen: Die 34-Jährige hat ihre Freunde aus Kempten, mit denen sie die freien Tage verbringen will, kontaktiert. Die werden sie wohl nun in Neu-Ulm abholen kommen.

