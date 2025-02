„Kiffer tun mir leid“: Staatsanwaltschaft und Polizei ziehen Bilanz zum Cannabis-Gesetz

Seit bald einem Jahr gilt in Deutschland das neue Cannabis-Gesetz. Die Ampel-Regierung hatte es auf den Weg gebracht. Die CDU hat sich nun angesichts der anstehenden Bundestagswahl auf die Fahnen geschrieben, die zum 1. April 2024 erfolgte Teillegalisierung sofort wieder rückgängig zu machen. Groß war damals auch der Aufschrei von Seiten so mancher Sicherheitsbehörden. Doch haben sich die Befürchtungen bewahrheitet? Offensichtlich nicht überall, wie von Polizei und Staatsanwaltschaft in Ulm und Neu-Ulm zu erfahren ist.

