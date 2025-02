„Kiffer tun mir leid“: Staatsanwaltschaft und Polizei ziehen Bilanz zum Cannabis-Gesetz

Das Thema Cannabis ist in Bayern ein Drama. Anscheinend will die CSU, daß die Polizei wieder mit mehreren Streifenwagen einen Kiffer jagt, so wie früher. Was soll das denn? In anderen Bundesländern laufen die Menschen schon seit Jahren mit einem Joint in der Hand auf der Straße! Da gibt es mittlerweile so viele andere synthetische Drogen, die wirklich verheerende, unvorhersehbare Folgen haben. Die muss man bekämpfen, nicht das bißchen Gras..............................