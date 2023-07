Kinderstiftung lädt Kinder aus finanzschwachen Familien zu Feier ein

Beim "Kindergeburtstag" der Kinderstiftung Ulm/Donau-Iller gibt es am 1. September ein buntes Programm. Was dabei wichtig ist.

Die Kinderstiftung Ulm/Donau-Iller setzt sich seit knapp zehn Jahren für die Chancengleichheit von Kindern und Jugendlichen in der Region ein. Das soll gefeiert werden. Dabei macht die Stiftung ihren Geburtstag zum Geburtstag der Kinder. Buben und Mädchen können sich auf eine Rätsel-Rallye, Kinderschminken, malen und basteln, Hula-Hoop-Reifen, Dosen werfen und vieles mehr freuen. Für Verpflegung ist gesorgt. Wer dabei sein will, soll sich anmelden.

Das Angebot richtet sich gezielt an diejenigen, die in den Sommerferien aufgrund fehlender finanzieller Mittel nicht in den Urlaub fahren können, keine Ausflüge unternehmen oder beispielsweise nicht an kostenpflichtigen Ferienangeboten teilnehmen können. Mit einem bunten Rahmenprogramm und Verpflegungsständen soll diesen Kindern ein spaßiger, bunter und sorgenfreier Tag ermöglicht werden. Snacks können auch gerne selbst mitgebracht werden, Platz gibt es genug.

Kinderstiftung Ulm/Donau-Iller feiert zehnjähriges Bestehen

Die Feier steigt am Freitag, 1. September, zwischen 10 und 16 Uhr auf der Hexenwiese des Zentrums Guter Hirte, Prittwitzstraße 44 in Ulm. Um besser planen zu können, bitte die Kinderstiftung um vorherige Anmeldung per Mail unter kontakt@kinderstiftung-ulmdonauiller.de.

Jedes fünfte Kind gilt in Deutschland als armutsgefährdet. Die Kinderstiftung setzt sich mit ihren Aktionen und Projekten für die Chancengleichheit von Kindern ein. Kinder brauchen eine stabile Umgebung, um ihre Fähigkeiten individuell entwickeln zu können. Leider ist es so, dass Familienarmut häufig auf die Kinder vererbt wird, denn nichts hat so viel Einfluss auf die Entwicklung von Kindern wie die soziale Lage der Familie. Diese Kinder brauchen Mut, Vorbilder und Unterstützung. Die Kinderstiftung Ulm/Donau-Iller möchte helfen, diesen Kreislauf zu durchbrechen und versteht sich dabei als Teil eines Netzwerkes im Raum Ulm/Donau-Iller.

Gegründet wurde die Stiftung im Jahr 2013 von einem Geschwisterpaar aus der Region und über die Jahre mit großzügigen Zustiftungen unterstützt. Mitgründerin der Treuhandstiftung ist die Region Caritas Ulm-Alb-Donau, die gleichzeitig auch für die Geschäftsführung der Kinderstiftung Ulm/Donau-Iller verantwortlich ist. (AZ)