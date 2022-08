Kinderstiftung Ulm/Donau-Iller sucht Patinnen und Paten für Grundschulkinder

Paten des Projekts Chancenfinder schenken Kindern im Alltag Zeit und begleiten sie auf ihrem Weg. Nun sucht die Kinderstiftung Ulm/Donau-Iller Freiwillige.

Die Kinderstiftung Ulm/Donau-Iller unterstützt benachteiligte Kindern in der Region in ihrer Entwicklung und ermöglicht ihnen so bessere Chancen in den Bereichen Bildung und Teilhabe. Für das Projekt Chancenfinder werden Patinnen und Paten gesucht, die sich einmal wöchentlich für etwa eineinhalb Stunden am Nachmittag mit einem Patenkind treffen und es ganz individuell auf seinem (schulischen) Lebensweg unterstützen und begleiten.

Wer sich als Chancenfinder engagieren will, kann an einer Schulung für Patinnen und Paten teilnehmen. Sie findet statt am Freitag, 19. August, von 14 bis 18 Uhr und am Dienstag, 23. August, von 17 bis 20 Uhr. Weitere Informationen zum Projekt Chancenfinder und zur Schulung gibt es auf www.kinderstiftung-ulmdonauiller.de und bei der Projektkoordinatorin Sabrina Kohler: kohler.sa@kinderstiftung-ulmdonauiller.de oder 0731/2063-49. Sabrina Kohler nimmt Anmeldungen bis spätestens 16. August entgegen. (AZ)

