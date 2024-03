Kleinbrauermarkt in Ulm ist 2024 erst im Juni – parallel zur Fußball-EM

Nasskaltes Wetter bestimmte im vergangenen Jahr das Bierfest in Ulm. Deswegen wird dieses später ausgeschenkt - auch, wenn die Fußball-EM eröffnet wird.

13 Grad waren vergangenes Jahr das höchste der Gefühle. Und als der damalige OB Gunter Czisch den Kleinbrauermarkt im Mai auf dem südlichen Münsterplatz eröffnete, schüttete es. Das soll sich nicht wiederholen. Im EM-Monat-Juni dürfte es wärmer sein, als im Mai. Vor vielen Jahren fand der Markt sogar im April statt.

Heuer ist Kleinbrauermarkt-Zeit erst im Juni: Von Donnerstag, 13. Juni, bis einschließlich Sonntag, 16. Juni, schenken wieder kleine Brauereien aus der Region ihre Spezialitäten aus. Zehn waren es im vergangenen Jahr. Wie viele es dieses Jahr sind, steht bisher nicht abschließend fest. "Wahrscheinlich sind es die gleichen", sagt Christa Zoller-Kaltenbacher, Eigentümerin der Schlössle-Brauerei in Neu-Ulm-Offenhausen. Das heißt: Die beiden Roggenburger Brauereien Messhofen und Biberach sind wieder nicht dabei, das Schlössle wäre erneut der einzige Vertreter aus dem Kreis Neu-Ulm. Es gibt aber womöglich eine neue teilnehmende Brauerei aus der Region, den Namen könne sie aber noch nicht verraten.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die Veranstaltung hat schwierige Zeiten hinter sich: 2019 wurde der Markt wegen einer verheerenden Wettervorhersage gar ganz abgesagt. Dann kam Corona, bevor nach vier "trockenen Jahren" 2022 der Kleinbrauermarkt zurückkehrte. Feuchtfröhlich war es dann aber in doppeltem Sinne "Wir hoffen natürlich mit dem neuen Termin auf besseres Wetter", sagt Christa Zoller-Kaltenbacher. Aber das Wetter sei nicht der einzige Grund für die Verlegung gewesen: auch die Vermeidung einer Überschneidung mit dem Muttertag, Pfingsten und diversen Veranstaltungen der teilnehmenden Brauereien habe für den neuen Juni-Termin gesprochen.

Das sind die Brauereien auf dem Ulmer Kleinbrauermarkt 2023 1 / 10 Zurück Vorwärts Bräuhaus Ummendorf: Mitten in Ummendorf, im Zentrum Oberschwabens, nahe der ehemaligen Reichsstadt Biberach a. d. Riss, liegt das Bräuhaus, das seinen Ursprung im 15. Jahrhundert hat.

Kronenbrauerei Söflingen: Über 135 Jahre Familien-Brautradition gibt es im Ulmer Westen. Bekannt ist der Eisbock.

Das Brauprojekt (Tettnang): Das Hopfengut in Tettnang steht für ungewöhnliche Biere, etwa gehopft mit Melon, Cascade & Tettnanger.

Schlossbrauerei (Aulendorf): Nach über 300-jähriger Brautradition hatte die letzte Brauerei in Aulendorf, das Bräuhaus Aulendorf, vor über 45 Jahren endgültig ihren Betrieb eingestellt. 2007 erfolgte eine Neugründung.

Schlössle Neu-Ulm Offenhausen: Das tradiionsreiche Schlössle ist nunmehr der letzte Vertreter Bayerns auf dem Kleinbrauermarkt.

Brauerei und Gasthof Schwanen (Ehingen): Der Schwanen hat sich im Laufe der Jahre auf dem Kleinbrauermarkt auch einen Namen mit Maultaschen gemacht.

Moosbeurer Adlerbräu: Die Familie Britsch-Schökle belebte eine bis ins 1596 zurückreichende Brau-Tradition, die in der Gemeinde Oberstadion im Alb-Donau-Kreis, zehn Jahre brach lag.

Böhringer Hirschbrauerei Schilling (Römerstein-Böhringen): Die Brauerei liegt im Biosphärengebiet Schwäbische Alb. Sie ist die höchstgelegene Brauerei in Württemberg.

Pflugbrauerei Hörvelsingen: Nach einer Pause ist die 1681 gegründete Brauerei aus Langenau wieder dabei.

Singhbräu (Weilheim Teck): Erst 2018 gegründete Brauerei, die mit ungewöhnlichen Bieren und Nachhaltigkeit glänzen will.

Das bedeutet: Dieses Jahr wird sich das Bierfest mit der Fußball-EM überschneiden. Die startet am 14. Juni, also einen Tag später als der Kleinbrauermarkt. Anstoß ist um 21 Uhr. Geöffnet ist der Markt offiziell aber nur bis 22 Uhr. Die Bundesregierung will für die Dauer der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland zwar die Lärmschutzregelungen lockern. Doch wie die Schlössle-Chefin sagt, soll der Kleinbrauermarkt nicht zur Public-Viewing-Zone werden. "Wenn niemand mehr da ist, machen wir eher früher zu."

Lesen Sie dazu auch