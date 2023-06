Ulm/Neu-Ulm

vor 17 Min.

Kommt jetzt der Sandstrand am Ulmer Donauufer?

Der Donaustrand an der Ringmeierbucht ist ein Idyll. In Ulm ist ein künstlicher Strand an der Donau seit Jahren ein Thema.

Plus Seit über einem Jahrzehnt ist ein Donaustrand immer wieder Thema. Pünktlich zu Beginn des Wahlkampfs kommt die Idee von "Beach-Life" am Fluss wieder auf die Tagesordnung.

Von Oliver Helmstädter Artikel anhören Shape

Vor 16 Jahren wurde einstimmig im Ulmer Gemeinderat das "Vorhaben Donaustrand" beschlossen. Die Donau sollte in der Öffentlichkeit wieder stärker als Naherholungsraum und Erlebnisraum angenommen werden. Eigentlich.

Nun bringt Martin Ansbacher, Fraktionsvorsitzender der SPB und OB-Kandidat das Thema wieder auf die Tagesordnung. In einem Antrag an OB Gunter Czisch, dessen Posten er beerben will, bringt er flussabwärts einen Strand ins Spiel. Ähnliches wäre mit geringen Finanzmitteln auch für den Uferbereich an der Altstadt möglich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen