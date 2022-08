Kostenloser Eintritt: Sparkasse Ulm lädt alle ins Donaubad-Freibad ein

Am Dienstag vor 175 Jahren ist die Sparkasse Ulm gegründet worden. Deshalb gibt es ein Geschenk, das sich nicht nur an Kundinnen und Kunden richtet.

Die Sparkasse Ulm feiert in diesem Jahr ihr 175-jähriges Bestehen – und am Dienstag, 9. August, ihren Gründungstag. Das nimmt die Bank zum Anlass für eine Einladung, die sich nicht nur an ihre Kundinnen und Kunden richtet: Jeder, der will, kommt am Dienstag kostenlos ins Freibad des Donaubads. Eine Anmeldung ist dafür nicht nötig.

Das Donaubad-Freibad hat am Dienstag von 7 bis 20 Uhr geöffnet, es umfasst ein Schwimmerbecken, ein Nichtschwimmerbecken mit Doppelrutsche und Strömungskanal, einen Sprungturm mit sechs Absprungflächen sowie einen Kleinkinderbereich mit Wasserrutsche, Kletterburg und Spielgeräten. Die Rutschen-Baustelle im Erlebnisbad ist vom Freibad aus gut zu sehen.

Vorgänger-Verein der Sparkasse Ulm wurde 1847 gegründet

Die Einladung gilt auch für das Freibad in Ehingen. Es ist nicht das einzige Angebot, das die Sparkasse anlässlich des Jubiläums macht. Das ganze Jahr über gibt es für die Kundinnen und Kunden Aktivitäten und Gewinnspiele. Darüber verspricht das Institut "17,5 Aktionen zu den insgesamt 17,5 Themenschwerpunkten". Bisherige Veranstaltungen waren der Immobilienfrühling mit Informationen für Eigentümerinnen und Eigentümer, das Verdoppeln von Spenden an registrierte Vereine und gemeinnützige Einrichtungen, die Teilnahme am Stadtradeln, der Knax-Tag für Kinder im Ulmer Zelt, die Tour des Espressomobils und eine Party auf der Dachterrasse in der Neuen Straße während der Lichterserenade.

Als die Sparkasse Ulm vor 175 Jahren gegründet wurde, gab es weder Strom aus der Steckdose noch Telefone oder Autos. Darüber hinaus hatten die meisten Menschen keinen Zugang zu Finanzdienstleistungen. Der Sparverein für das Oberamt Ulm, Vorgänger der Sparkasse, wurde gegründet, um allen Menschen zu ermöglichen, Geld zu sparen, Vermögen aufzubauen und Kredite aufzunehmen. Das sollte die Entwicklung der Region vorantreiben. Seit 1847 ist viel passiert: von der Elektrifizierung und Industrialisierung über Revolutionen und Weltkriege bis hin zu Wirtschaftskrisen und Währungsreformen.

Die Sparkasse denke an die Bürgerinnen und Bürger, betont Vorstandsvorsitzender Stefan Bill: "Im Mittelpunkt unseres Handelns steht das Wohlergehen der Menschen in unserer Heimatregion." Er zählt das finanzielle Absichern und Erreichen von Lebenszielen und das Ermöglichen bezahlbarer Wohnungen auf. Darüber gelte es, die ökologische und digitale Transformation des Mittelstands sowie die energetische Sanierung von Gebäuden zu fördern und zu finanzieren. (AZ)