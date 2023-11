Kraan hebt mit einem neuem Album ab

Sie haben es noch einmal gepackt: Die deutsche Jazzrocklegende liefert mit "Zoup" eine Platte zum Verlieben ab.

Wer über fünfzig Jahre lang zusammen Musik macht, könnte versucht sein, zum Verwalter des eigenen Erbes zu werden. Nicht so Kraan, die 1970 gegründete Ulmer Jazz-Rock-Band. Inzwischen besteht sie wieder aus ihren drei Gründungsmitgliedern Hellmut Hattler, Peter Wolbrandt und Jan Fride. Jetzt legt Kraan ein neues Studioalbum vor – und „Zoup“ klingt einfach zum Verlieben gut. Was das Cover ziert? Ein schillernd bunter Vogel, ein Kra(a)nich.

Kraan kehren zu ihren Wurzeln zurück

„Zeitlos“ ist ein häufig verwendetes Wort, wenn es um Musiker geht, die Jahrzehnte auf der Bühne stehen – so wie die drei von Kraan eben, die mit dem neuen Album auch zu ihren Wurzeln zurückkehren: Zu einer Fusion aus Jazz, Rock und Ethno, mit Balladen und schnellen Stücken. Oder, wie es Hellmut Hattler ausdrückt: „Wir sind ja von jeher – und jetzt mal wieder ganz besonders – planlos glücklich mit unserem Tun.“ Den Titel „Zoup“ erklärt Hattler so: Es ist nicht nur das falsch geschriebene englische Wort für Suppe. „Es könnte auch ein Gebräu sein, in das eine Menge an Einflüssen hineingeschüttet wird.“ Im seinem Aufheimer Garten, vergangenen Sommer in der Sonne sitzend, entstanden in ihm die ersten Ideen für das neue Album, erzählt der 72-Jährige - und dass Peter Wolbrandt und Jan Fride begeistert zusagten und mitmachten, als er sie fragte, ob sie Lust hätten, eine neue Kraan-Platte entstehen zu lassen.

Kraan hatte noch nie begnadete Sänger

Zwei Vokal-Stücke und neun Instrumentalnummern gibt es auf "Zoup" zu hören – und über dieses Verhältnis witzelt Hattler, dass die Kraan-Gründer ja immer noch nicht die begnadetsten Sängerknaben seien. Aber begnadete Musiker sind sie allemal – denen mit Stücken wie „Überstürzter Aufbruch“ oder „Bikinian Rhapsody“ etwas geglückt ist, in dem man auch beim mehrmaligen Anhören immer wieder Neues und Überraschendes entdecken kann - ein Fest für Kraan-Fans also. Mit Background-Vocals beteiligt ist auch Hellmut Hattlers Lebensgefährtin, die Gospelsängerin Siyou Isabelle Ngoubamdjum.

