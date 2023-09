Ulm/Neu-Ulm

Kulturnacht 2023: So groß ist die Auswahl in Ulm und Neu-Ulm

Das Heyoka-Theater ist in dieser Kulturnacht gleich an zwei Orten zu sehen: Wie gewohnt am Münsterplatz und erstmals auch auf seiner neuen Bühne in der Bleichstraße.

Plus Die Doppelstadt wird zum kulturellen Hotspot. Diesen Samstag, 16. September, findet wieder die Kulturnacht in Ulm und Neu-Ulm statt. 12.000 Besucher werden erwartet.

Es ist eigentlich ein ziemlich guter Deal: Für zehn Euro gibt es Zutritt zu rund 130 Konzerten, Ausstellungen, Theateraufführungen und Workshops. Möglich macht das die Kulturnacht in Ulm und Neu-Ulm, die heuer zum 23. Mal in der Doppelstadt stattfindet. Das Konzept ist also nicht neu - Organisator Christian Pfeifer nennt sie im Pressegespräch fast liebevoll eine "alte Dame" - doch es geht noch immer auf. Erwartet werden heuer bis zu 12.000 Besucherinnen und Besucher.

Kulturnacht in Ulm und Neu-Ulm: Planen lohnt sich

Angesichts des umfangreichen Programms lohnt sich etwas persönliche Planung für die Kulturnacht durchaus, auch wenn der spontane Bummel ebenfalls Spaß machen kann. Programmhefte liegen an den üblichen Stellen aus, online sind die Veranstaltungen immer auf dem neuesten Stand zu finden, und zwar auf der Website und in der App, mit der sich auch persönliche Routen erstellen lassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

