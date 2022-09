Kulturnacht: In der Doppelstadt ist wieder viel geboten

Rund 500 Künstlerinnen und Künstler beteiligen sich am Programm der Kulturnacht 2022 in Ulm und Neu-Ulm. Wir verlosen Tickets.

Wieder einmal mehr Kultur, als man in einer Nacht überhaupt erleben kann, bietet die gemeinsame Kulturnacht der beiden Städte Ulm und Neu-Ulm. An mehr als 100 Veranstaltungsorten ist mit Sicherheit für jeden Geschmack etwas zu finden. Die Kulturnacht findet in diesem Jahr am Samstag, 17. September, statt. Karten gibt es im Vorverkauf – oder in unserer Verlosung.

Um 15 Uhr beginnt das breit gefächerte Programm. Lesungen, Konzerte, Theateraufführungen oder Ausstellungen, die Kulturnacht präsentiert sich vielfältig wie immer. Rund 500 Kulturschaffende, viele davon aus der Region, bieten mehr als 120 Programmpunkte an.

Beim Angebot für Kinder gibt es dieses Jahr eine Neuerung: Beim kostenfreien Kindernachmittag von 15 bis 18 Uhr mit haufenweise Mitmachaktionen dürfen auch die erwachsenen Begleitpersonen die entsprechend gekennzeichneten Veranstaltungen gratis besuchen. Kinder bis einschließlich zwölf Jahre zahlen an der Kulturnacht grundsätzlich keinen Eintritt.

Die Kulturnacht-App bietet Orientierung im umfangreichen Programm

Wer bei den vielen Angeboten den Überblick nicht verlieren möchte, kann die Kulturnacht-App nutzen, die im Appstore von Apple und Google Playstore bereits zum Download zur Verfügung steht. Praktisch: Man kann sich zum Beispiel, während man in der Stadt unterwegs ist, die angebotenen Veranstaltungen sortiert nach Nähe zum Standort anzeigen lassen.

In Sachen Corona müssen Besucherinnen und Besucher der Kulturnacht nach aktuellem Stand nichts beachten. Es gebe keine Kontaktbeschränkungen oder Maskenpflicht, informieren die Veranstalter, die jedoch auch darauf hinweisen, dass die Dynamik des Infektionsgeschehens unberechenbar sei und coronabedingte Auflagen wieder eingeführt werden könnten.

So können Sie an der Verlosung teilnehmen

Die Eintrittsbändchen für die Kulturnacht sind bereits jetzt im Vorverkauf erhältlich und am Veranstaltungstag an der Zentralkasse am Münsterplatz sowie den Kassen der einzelnen Veranstalter. Mit etwas Glück können Sie die Bändchen auch bei unserem Gewinnspiel ergattern. Wir verlosen achtmal zwei Bändchen. Schicken Sie dazu ganz einfach eine E-Mail an gewinnspiel@nuz.de. Einsendeschluss ist Sonntag, 11. September. Die Gewinner werden am Montag per Mail benachrichtigt und können die Bändchen dann in der Redaktion der Neu-Ulmer Zeitung abholen. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777-2355.

Info: Das vollständige Programm der diesjährigen Kulturnacht gibt es online unter kulturnacht-ulm.de. Los geht es am Samstag, 17. September, um 15 Uhr.