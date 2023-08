Kulturnacht Ulm/Neu-Ulm 2023: Das erwartet die Besucher am 16. September

Die Organisatoren der Ulmer und Neu-Ulmer Kulturnacht haben das Programm für 2023 veröffentlicht. Insgesamt werden 133 Vorführungen an 100 verschiedenen Orten zu sehen sein.

Das Programm für die diesjährige Kulturnacht in Ulm und Neu-Ulm steht fest und ist ab sofort online verfügbar. Auf den Webseiten www.kulturnacht-ulm.de oder www.kulturnacht-neu-ulm.de ist das umfangreiche Programm mit einem Spektrum, das von Musik und Tanz über Theater und Film bis hin zu Ausstellungen, Lesungen und Performances reicht, allerorts in Ulm und Neu-Ulm übersichtlich dargestellt. Beindruckende 133 Kulturdarbietungen an über 100 Veranstaltungsorten in Ulm und Neu-Ulm versprechen allen Besucherinnen und Besuchern eine unvergleichliche Kulturnacht Ulm/ Neu-Ulm 2023 am Samstag, dem 16. September 2023.

Mit einer App können Besucherinnen und Besucher ihre persönliche Route planen

Perfekt für unterwegs ist die Kulturnacht-App für iOS und Android. Die App bietet Tools zur persönlichen Routenplanung sowie ausführliche Informationen zum Programm und ist ebenso auf den Webseiten abrufbar. Und wem das alles noch nicht ausreicht, darf sich auf das Programmheft, das ab 1. September an der Vorverkaufsstelle der Touristen-Information und zahlreichen anderen Auslagestellen zu finden ist, freuen. Ebenfalls ab September startet der Vorverkauf der Eintrittsbänder in der Touristen-Information im Ulmer Stadthaus. In der Kulturnacht selbst kann man die Bänder an der zentralen Kasse am Münsterplatz von 14 bis 23 Uhr oder an jedem Veranstaltungsort an der Einlasskasse erwerben. (AZ)