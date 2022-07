Ulm/Neu-Ulm

vor 16 Min.

Lärm in Ulm: Dem Club Eden droht das Aus – doch es gibt Widerstand

Lokal Eigentlich will sich Klaus Erb aus dem Ulmer Club-Leben zurückziehen, einen Nachfolger für das Eden hat er. Doch vorher will er noch seine Kulturstätte retten.

Von Oliver Helmstädter

Der Friedhof des Nachtlebens in Ulm/Neu-Ulm liegt jetzt auf einem Mauervorsprung in der Karlstraße: 25 kleine Holzkreuze sind es. Auf jedem steht der Namen einer Bar oder eines Clubs, der in den vergangenen Jahren in Ulm/Neu-Ulm dicht machte. Hades, Don't tell Mama, Hudson, Gindele oder Puffer Bar. Jene letztgenannte Institution führte einmal Klaus Erb, jetzt Chef des Eden in Ulm. Aus Frust schloss der 56-Jährige diesen Hort der Subkultur vorübergehend, das hatte sogar eine Demo zur Folge.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen