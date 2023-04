Ulm/Landkreis Neu-Ulm

06:00 Uhr

Mehr als Bus und Tram: SWU plant übergreifende Mobilitäts-App

Die SWU-App zeigt auf dem integrierten Stadtplan nicht nur Haltestellen, sondern auch Standorte von E-Leihrollern an. Weitere Funktionen sollen folgen.

Plus Tickets und Echtzeitdaten gibt es schon in der SWU-App. Neue Funktionen sollen sie auch für Menschen attraktiv machen, die nicht öffentlich durch Ulm und Neu-Ulm fahren.

Von Sebastian Mayr

Mobiler Fahrplan, persönliche Ticket-App: So beschreiben die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm ihre Anwendung fürs Handy. Doch die App kann bereits mehr. Mit der Zeit sollen noch weitere Funktionen dazukommen, damit Bürgerinnen und Bürger weite Teile ihrer Mobilität im Stadtgebiet so organisieren können. Danach wollen die SWU noch einen Schritt gehen.

Mit dem geplanten Ausbau der SWU-App bewegen sich die Stadtwerke in eine ähnliche Richtung wie ein innovatives Projekt, das eigentlich deutschlandweit eingeführt werden sollte und Stand jetzt zumindest 40 Prozent der Menschen in Deutschland erreichen kann. So stellen es die Verantwortlichen von Mobility Inside dar. Fünf deutsche Regionen sind dabei, sechs künftige Neuzugänge stehen schon fest. Die Idee: mit einer App von A nach B, egal wo und wie. Neben Bussen, Bahnen und Straßenbahnen im Gebiet der beteiligten Verbünde können überregionale Züge sowie Leihautos, E-Scooter und Fahrräder bestimmter Anbieter gebucht werden. Eine eigene App muss dafür nicht installiert werden, das Angebot läuft auf den gewohnten Programmen der teilnehmenden Verbünde. Der Verkehrsverbund Ding war bei der Testphase für das neuartige Verkehrssystem dabei. Anschließend fest einzusteigen war für den verhältnismäßig kleinen Verbund aber zu aufwendig.

