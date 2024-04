Vorsicht, Ammoniak: Wie 260 Einsatzkräfte für eine Katastrophe an der A7 bei Ulm üben

Plus Rund 60 Einsatzfahrzeuge sind zu einer großen Katastrophenschutzübung nach Langenau aufgebrochen. Die 260 Helfer hatten auf einen Ammoniak-Alarm zu reagieren.

Viele riesigen Lagerhallen der Spedition Dachser neben der Autobahn 7 sind gekühlt, um dort Lebensmittel lagern zu können. Dabei wird üblicherweise Ammoniak als Bestandteil der Kühlanlagen eingesetzt, das in der Übung angeblich ausgetreten sein soll und zu knapp 40 Verletzten geführt haben soll.

Während der Brandschutz und die technische Hilfeleistung bei Unglücken Pflichtaufgaben der Kommune sind, muss sich der Landkreis um Katastrophenfälle kümmern. Hunderte ehrenamtliche Helfer sind dazu im Sanitätsdienst ausgebildet oder engagieren sich nicht nur in der örtlichen Feuerwehr, sondern auch in Spezialeinheiten, die im Umgang mit Giftstoffen ausgebildet sind.