Leihladen und früheres Verschwörhaus-Team ziehen in Ex-Sport-Sohn

Das Haus der Nachhaltigkeit und Temporärhaus-Ehrenamtliche beziehen gemeinsam die Räume in Neu-Ulm – für mindestens zwei Jahre. Das haben sie vor.

Jetzt ist es raus: Das "Haus der Nachhaltigkeit" und der sich vorübergehend Temporärhaus nennende Verein beziehen gemeinsam das frühere Sport-Sohn-Stammhaus in Neu-Ulm. Zuvor waren die Temporärhaus-Ehrenamtlichen im Verschwörhaus am Weinhof aktiv gewesen. Diesen Namen wollten sie nach dem Ende der Zusammenarbeit mit der Stadt behalten, doch ein Gericht entschied anders. Die Türen in der Augsburger Straße sollen so schnell wie möglich für die Bürgerschaft öffnen. Erste Pläne sind schon bekannt.

Am 3. Mai haben die beiden gemeinnützigen Vereine die Schlüssel zu den Räumen von der Firma Munk übergeben bekommen. "Wir sehnen uns seit letztem Sommer danach, wieder unser gewohntes, regelmäßiges Programm für die interessierte Öffentlichkeit anzubieten", sagt Temporärhaus-Vorsitzender Gerhard Habiger. "Durch die Partnerschaft unserer Gruppen können wir unsere Angebote über das hinaus erweitern, was wir jeweils alleine stemmen könnten", ergänzt Ute Brischar, Vorstandsmitglied beim Haus der Nachhaltigkeit.

Ulmer Firma Munk vermietet Ex-Sport-Sohn in Neu-Ulm an zwei Vereine

Die beiden Vereine waren schon in der Vergangenheit über persönliche Bekanntschaften und wechselseitige Besuche lose verbunden. Als beide Gruppen nach einer passenden Bleibe suchten, gab die Neu-Ulmer Stadträtin Christina Richtmann den Anstoß, es doch gemeinsam zu versuchen, und vermittelte den Kontakt zur Ulmer Immobilienfirma Munk. Die hat das Gebäude mit dem früheren Sportgeschäft gekauft, will es mittelfristig abreißen und sucht noch nach Ideen.

Das Haus der Nachhaltigkeit wird beispielsweise einen Leihladen einrichten. Wer Werkzeug, Gartengeräte oder Catering-Equipment braucht, kann sich dies dort leihen – anstatt sich Dinge anzuschaffen, die nur wenige Male im Jahr genutzt werden. Um reduzierten Ressourcenverbrauch und soziale Aspekte geht es auch bei der Reparaturwerkstatt für Elektrogroßgeräte "repair4U", dem Gewinner des Berblinger-Contests 2022. "Das Haus der Nachhaltigkeit setzte bisher schon auf Zusammenarbeit: Mit weiteren Initiativen, aber auch mit Unternehmen und Menschen aus Wissenschaft und Kommunen", sagt Brischar. Hinzu kommt nun also eine enge Zusammenarbeit der beiden Initiativen. Über mehrere Monate hatten die beiden Gruppen das Nutzungskonzept entwickelt.

Haus der Nachhaltigkeit und Temporärhaus nutzen die Räume gemeinsam

Von der Reparaturwerkstatt ist der Schritt nicht weit zur Elektroniklabor-Ausstattung des Temporärhaus-Vereins. "Von der offenen Holzwerkstatt bis zum Sensornetzwerk-Treffen, vom Nähcafé bis zum Wikipedia-Einstiegsworkshop: Wir sehen sehr viele Überschneidungen bei unseren Programmen", sagt Habiger. Die Stadt Ulm hatte die Ehrenamtlichen vergangenes Jahr dazu aufgefordert, die von ihnen seit 2016 bespielten Räume am Weinhof zu verlassen, das über die Jahre von den Aktiven aufgebaute Inventar ist seither eingelagert. Künftig sollen 3D-Drucker, Lasercutter, Nähmaschinen und Werkzeug wieder die Werkstätten befüllen, die Veranstaltungstechnik für Vorträge und Livestreams beider Gruppen eingesetzt werden.

In den kommenden acht Wochen wollen die Ehrenamtlichen viele der nötigen Arbeiten selbst übernehmen, die ersten Angebote sollen möglichst noch während des Umbaus beginnen. Der Mietvertrag läuft nach Angaben der Vereine vorerst auf zwei Jahre, mit Option auf Verlängerung – solange das Gebäude noch steht. Die Firma Munk war den beiden Gruppen bei der Miete weit entgegengekommen, diese und die notwendigen Baustoffe werden die Vereine aus Spenden, Fördergeldern und Mitgliedsbeiträgen begleichen und suchen weitere Unterstützung.

Nach Klage: Nur die Stadt Ulm darf die Marke Verschwörhaus nutzen

Das Haus der Nachhaltigkeit ist eine Initiative von Bürgerinnen und Bürgern, die den Wandel in der Region mitgestalten wollen. Der Verein Temporärhaus war 2019 als Verein Verschwörhaus gegründet worden und geht auf eine Initiative damaliger Studierender an der Uni Ulm zurück, die Apps und Anwendungen rund um öffentliche Daten der Stadt und der Stadtwerke entwickelten. Die Ehrenamtlichen befüllten ab Juli 2016 die Räume des vom Gemeinderat beschlossenen Projekts Stadtlabor am Weinhof mit Programm, das deutschlandweit Aufmerksamkeit auf sich zog. Nach einem Streit und einer darauffolgenden Klage der Stadt dürfen die Ehrenamtlichen den Namen Verschwörhaus nicht mehr für den Verein und ihre Angebote nutzen. (AZ)