Ulm/Neu-Ulm

vor 16 Min.

12.000 Kerzen mit kleinen Flammenteppichen: So war die Lichterserenade

Plus Die Donauufer waren wieder völlig überfüllt bei der diesjährigen Lichterserenade. Bei Rock am Petrus ging es hingegen deutlich weniger beschaulich zu.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Die allerbesten Plätze auf erhöhten Punkten direkt am Wasser waren am Samstag bereits mehrere Stunden vor Beginn der Lichterserenade besetzt, auf Picknickdecken machten es sich die Menschen gemütlich. Auch am Schwal, auf der Herd- und der Gänstorbrücke und entlang der Donau standen und saßen die Zuschauerinnen und Zuschauer am Samstag dicht an dicht und erlebten einen romantischen und relativ warmen Abend mit 12.000 Kerzen und mit den prächtigen Farben mehrerer Feuerwerke.

Lauter Rock am Petrusplatz und stille Lichterserenade auf der Donau

Während in Ulm noch das klassische Schwörkonzert in der Pauluskirche lief, wurde in Neu-Ulm (und an mehreren Orten in Ulm) bereits kräftig Party gemacht: Die Musikanlagen auf dem Schwal und in der Neu-Ulmer Innenstadt traten quasi in Konkurrenz zueinander; vor allem der Rock der Coverband „Rock Unlimited“ (mit Singer/Songwriter La Bähm als Gast) des von Feuerwehr und THW-Fördervereinen veranstalteten „Rock am Petrus“ trat unmittelbar in Konkurrenz zur lauten Musik aus der Retorte bei der Hairlounge in der Marienstraße. Die Feiernden beim längst etablierten Rock-Konzert störte es nicht - der Petrusplatz war knallvoll, bisweilen gab es kein Durchkommen, und „Rock Unlimited“ wurde bejubelt. Bemerkenswert fanden nicht wenige Besucher den Bierpreis: Für eine Maß wurden sieben Euro verlangt, was im Vergleich zu den Wiesn-Preisen heuer als Schnäppchen gelten darf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen