"Lieber Kündigung als Impfung": Corona-Demo in Ulm und Neu-Ulm

1500 bis 2000 Menschen demonstrierten am Freitag in Ulm gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie.

Plus Bis zu 2000 Menschen protestieren am Freitagabend gegen die Corona-Politik. Der Demo-Zug durch die Ulmer Innenstadt nach Neu-Ulm war nicht angemeldet.

Von Johannes Rauneker

Am Freitagabend sind in Ulm abermals Menschen auf die Straße gegangen. Stumm oder murmelnd schritten sie in einem Protestzug durch die Innenstadt. Viele hatten Lichter dabei. Nach Angaben der Polizei in Ulm wurden 1500 bis 2000 Menschen gezählt.

