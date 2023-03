Magischer Showdown vor Gericht: Das sagt Nino de Angelo im Zimmer-Prozess

Plus Der Prozess um Provisionen des Eventmanagers Michael Ecker eskaliert. Auch die beschwörenden Worte des Schlagerstars im Landgericht Ulm konnten das nicht verhindern.

Das Verhältnis des Neu-Ulmer Magiers Florian Zimmer und des Münchner Eventmanagers ist jenseits von Eden. Sechseinhalb Stunden dauerte die Verhandlung der Zivilsache am Ulmer Landgericht. Es war angerichtet für einen Showdown, wie es das Ulmer Justizwesen schon lange nicht mehr erlebt hatte.