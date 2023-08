Ulm/Neu-Ulm

vor 47 Min.

Maroder Donausteg zur Friedrichsau: Wann kommen die Engstellen weg?

Plus Groß war der Ärger über die wochenlange Sperrung der Brücke zwischen Friedrichsau und Offenhausen. Der ist weitestgehend verflogen. Wie dort nun weitergeht.

Von Michael Kroha

Wochenlang war der Donausteg zwischen der Ulmer Friedrichsau und dem Neu-Ulmer Stadtteil Offenhausen gesperrt. In der Bevölkerung machte sich Ärger breit. Pünktlich zum Schwörwochenende konnte die für Füßgänger und Radfahrer wichtige Verbindung jedoch wieder geöffnet werden. Dazu mussten unter anderem an den jeweiligen Zugängen zur Brücke Engstellen errichtet werden. Wann kommen die weg? Und wie geht es überhaupt in der Angelegenheit weiter?

Jochen Meissner, Hauptabteilungsleiter Tiefbau, in Neu-Ulm, erklärt im Gespräch mit unserer Redaktion, dass die Engstellen erst entfernt werden können, wenn die externen Unterstützungsmaßnahmen abgeschlossen werden können. Erst dann könnten die Widerlager, also die beiden Enden der Brücke wieder voll belastet werden. Das sei auch von Beginn an so kommuniziert worden. Bis dahin müssten die Engstellen weiterhin dafür sorgen, dass sich dort nicht zu viele Menschen gleichzeitig aufhalten.

