Ulm/Neu-Ulm

vor 33 Min.

Maskenpflicht: Polizei leitet etliche Verfahren gegen "Spaziergänger" ein

"Spaziergänger" in der Neuen Mitte in Ulm. Kaum losgelaufen, hatten die allermeisten die Gesichtsmaske abgelegt. Die Polizei hat etliche Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Plus Wieder trug die Mehrzahl der Demonstranten keine Masken, doch diesmal hat die Polizei einige von ihnen rausgegriffen und Ermittlungen eingeleitet. Auch die möglichen Versammlungsleiter sind offenbar erwischt worden.

Von Ronald Hinzpeter

Der "Spaziergang" vom Freitagabend, bei dem wieder einige tausend Menschen im Zentrum von Ulm und Neu-Ulm unangemeldet demonstrierten, wird für etliche Beteiligte Folgen haben: Gegen sie ermittelt die Ulmer Polizei wegen eines Verstoßes gegen die Maskenpflicht. Die gilt seit vergangenen Montag an den beiden Tagen, an denen die Demontranten stets durch die Stadt laufen, also Montagabend und Freitagabend. Am Freitag kümmerten sich nur wenige Menschen um diese Vorschrift.

