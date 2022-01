Ulm/Neu-Ulm

19:31 Uhr

Mehr als 6000 Menschen bei Kundgebung und Menschenkette in Ulm und Neu-Ulm

Plus Die Veranstaltung unter dem Motto "Wir sind viele!" sollte ein Gegengewicht bilden zu den "Spaziergängen" in der Doppelstadt. Die Erwartungen der Organisatoren haben sich am Samstagnachmittag mehr als erfüllt.

Von Stefan Kümmritz

Das Motto "Wir sind viele!" war nicht nur eine Behauptung, sie stimmte tatsächlich: Mindestens 6000 Menschen kamen am Samstagnachmittag auf dem Münsterplatz zusammen, um gegen Hetze Stellung zu beziehen, und um zu zeigen, dass den sogenannten "Spaziergängern" die Straße nicht allein gehört. Das war das erklärte Ziel der Veranstaltung. Nach der kurzen Kundgebung in Ulm liefen die Menschen in Richtung Neu-Ulm, um die beiden Zentren der Doppelstadt mit einer Menschenkette zu verbinden. Das hat geklappt, es waren deutlich mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer, als nötig.

