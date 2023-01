Stolze Eltern: Das sind die Neujahrsbabys 2023 in Ulm und Region

Kurz vor Mitternacht erblickt der kleine Junge in Neu-Ulm das Licht der Welt. Die Eltern sind sehr stolz, dass ihr drittes Kind das Neujahrsbaby 2023 ist.

Lange sei unklar gewesen, ob es an der Donauklinik in Neu-Ulm in diesem Jahr ein Neujahrsbaby geben wird. Doch dann, kurz vor Mitternacht – um 23.49 Uhr – traute sich ein kleiner Junge doch noch in die Schlagzeilen. Er kam natürlich zur Welt, Mutter und Kind gehe es sehr gut, wie Edeltraud Braunwarth, die Sprecherin der Kliniken im Landkreis Neu-Ulm, am Montag mitteilt.

Spät, kurz vor Mitternacht um 23.49 Uhr, kam das Neujahrsbaby 2023 an der Donauklinik in Neu-Ulm zur Welt. Foto: Donauklinik Neu-Ulm

Das Baby ist 3980 Gramm schwer und 54 Zentimeter groß. "Die Eltern kommen aus Neu-Ulm und freuen sich sehr über die glückliche Geburt ihres dritten Kindes", so Braunwarth. Sie seien zwar sehr stolz, dass ihr kleiner Sohn das Neujahrsbaby 2023 ist. Ihre Namen und der des Neugeborenen sollen auf Wunsch der Eltern aber nicht veröffentlicht werden.

2022 kam das Neu-Ulmer Neujahrsbaby schon etwas zeitiger: Die kleine Florence Frida Doll erblickte bereits um 1.40 Uhr in der Neu-Ulmer Donauklinik das Licht der Welt. Das Baby war 3910 Gramm schwer und 52 Zentimeter groß. Die Eltern, Mutter Jennifer Doll und Vater David Doll aus Elchingen, freuten sich damals sehr über die Geburt ihres ersten Kindes, das nun schon ein Jahr alt ist.

Tamina heißt das Neujahrsbaby 2023 an der Uniklinik Ulm

An der Universitäts-Frauenklinik Ulm wurde um 2.47 Uhr das erste Baby im neuen Jahr 2023 geboren. Die kleine Tamina und ihre Eltern Katharina und Sebastian sind wohlauf, teilt eine Sprecherin des Klinikums am Montag mit. Für die Eltern sei es das erste Kind.

Tamina ist das Neujahrsbaby 2023 an der Uniklinik Ulm. Foto: Alexander Kaya

Das Memminger Neujahrsbaby 2023 heißt Jakob

Bereits um 0.35 Uhr erblickte am 1. Januar 2023 der kleine Jakob im Klinikum Memmingen das Licht der Welt. Wie das Krankenhaus mitteilte, hatte das erste Kind von Fenja Thiel und André Christ aus Erolzheim (Kreis Biberach) ein Gewicht von 3890 Gramm und eine Größe von 49 Zentimetern.

Lesen Sie dazu auch

Das Memminger Neujahrsbaby heißt Jakob. Der Bub kam am 1. Januar 2023 um 0.35 Uhr im Klinikum auf die Welt. Foto: Schopf/Klinikum Memmingen

Der errechnete Geburtstermin war der erste Weihnachtsfeiertag, also der 25. Dezember, doch der kleine Jakob hat sich lieber Zeit gelassen und wurde somit zum Memminger Neujahrsbaby 2023. (bhb, AZ)