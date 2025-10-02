Icon Menü
Ulm/Neu-Ulm: Menschenkette zwischen Ulm und Neu-Ulm: Ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine

Ulm/Neu-Ulm

Menschenkette zwischen Ulm und Neu-Ulm: Ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine

Bereits zum 150. Mal fand die Mahnwache statt, zu der unter anderem das Donaubüro der Städte Ulm und Neu-Ulm aufruft.
    Die Mahnwache zur „Solidarität mit der Ukraine“ fand bereits zum 150. Mal statt – diesmal auf der Herdbrücke zwischen Ulm und Neu-Ulm.
    Die Mahnwache zur „Solidarität mit der Ukraine“ fand bereits zum 150. Mal statt – diesmal auf der Herdbrücke zwischen Ulm und Neu-Ulm. Foto: Alexander Kaya

    Es war bereits die 150. Mahnwache zur „Solidarität mit der Ukraine“. Zu diesem traurigen Anlass ließen sich die Veranstalter etwas Besonderes einfallen: Auf der Herdbrücke zwischen Ulm und Neu-Ulm wurde am Montagabend eine Menschenkette gebildet – als Symbol der Solidarität mit den Menschen im vom Krieg gebeutelten Land.

    Auch die Donau unter den etwa 30 Menschen, die gekommen waren und teilweise die ukrainische Flagge in die Luft hielten, verdeutlichte die Verbindung zur Ukraine. Eingeladen hatten neben dem Donaubüro der Städte Ulm und Neu-Ulm auch die ukrainische Gemeinde vor Ort und die Paneuropa-Union. Sie fordern die konsequente Unterstützung der in ihrem Bestand bedrohten Ukraine, damit Putins Russland die Aussichtslosigkeit aller Ambitionen auf die Eroberung der Ukraine deutlich wird.

