Mit Nyce kommt noch eine Hotel-Kette nach Ulm – im Kässbohrer-Stil

So soll das neue Nyce-Hotel in Ulm aussehen: Die Hamburger Centro Hotel Group betreibt aktuell mehrere Hotels in ganz Deutschland und Europa.

Lokal Die Hamburger Centro-Gruppe kommt mit ihrer neuen Hotelmarke nach Ulm. Immer mehr Hotelketten wollen ein Stück vom Tourismuskuchen der Doppelstadt.

Von Oliver Helmstädter

Die Hamburger Hotelgruppe Centro will in diesem Herbst ein Haus ihrer neuen "Lifestyle-Marke im gehobenen Marktsegment" namens Nyce in Ulm eröffnen. Tourismus-Experten vermuten, dass der Markt langsam gesättigt ist.

