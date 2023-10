Motorradfahrer landet nach Verfolgungsjagd mit Polizei in Sackgasse

Ein Poser flieht vor einer Polizeikontrolle über mehrere rote Ampel. Ein Manöver, mit dem er die Streife abschütteln will, geht gründlich schief.

Ein 30 Jahre alter Motorradfahrer ist vor der Polizei geflohen, die ihn nach einer gefährlichen und angeberischen Fahrt durch die Ulmer Frauenstraße stoppen wollte. Der Biker überfuhr dabei mehrere rote Ampeln – und landete am Ende in einer Sackgasse. Fahrzeug und Führerschein musste der Mann abgeben.

Der Poser überholte am Freitagabend in der Frauenstraße in Richtung Neue Straße grob verkehrswidrig mehrere Autos, wie die Polizei mitteilt. Eine Streife beobachtete ihn und wollte ihn stoppen. Der 30-Jährige beschleunigte sein Motorrad, er fuhr über mehrere rote Ampel und flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Donaustraße in Richtung und durch Teile von Neu-Ulm. Er versuchte, die verfolgende Polizeistreife an einer mittels Pollern abgesperrten Straße abzuschütteln. Doch das ging schief: Die von ihm gewählte Straße entpuppte sich als Sackgasse, die Streife konnte ihn dort stellen.

Die Staatsanwaltschaft setzte der halsbrecherischen Fahrweise vorerst ein Ende, Führerschein sowie Motorrades wurden beschlagnahmt. (AZ)