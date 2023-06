Magier darf "besten Manager der Welt" weiter als Erpresser und Lügner bezeichnen

Plus Einen Tag vor dem Urteil im Prozess gegen Magier Florian Zimmer erleidet der Kläger eine weitere Niederlage. Unter anderem ging es um die Bezeichnung als Lügner und Erpresser.

Michael Ecker, der sich selber als den "besten Manager der Welt" bezeichnet, wollte Florian Zimmer zehn Aussagen verbieten lassen. Unter anderem ging es um die Bezeichnung als Lügner und Erpresser. Das Gericht hatte jedoch diese und weiteren Anträge zurückgewiesen. Und jetzt auch noch eine Beschwerde Eckers gegen diese Entscheidung abgeschmettert.

Florian Zimmer darf Ecker nicht allein weiter der Lüge bezichtigen und ihn Erpresser nennen. Auch darf Zimmer laut Entscheidung des Gerichts weiter behaupten, dass es zwischen Ecker und Zimmer keinen Brauereideal gegeben habe.