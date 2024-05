Ulm/Neu-Ulm

Museumstag, Literatur, Musik: Viel los am Pfingstwochenende im Raum Ulm

Plus Der Veranstaltungskalender rund um Ulm und Neu-Ulm ist schon wieder prall gefüllt. Dabei ist an den Feiertagen auch für den kleinen Geldbeutel viel geboten.

Von Franziska Wolfinger

Schon wieder steht ein langes Wochenende bevor. Eine willkommene kleine Auszeit für viele Arbeitnehmer, aber auch viel Freizeit, die gefühlt werden möchte - am besten, ohne ein Vermögen auszugeben. Doch auch dafür ist in der Doppelstadt einiges geboten. Und auch der Blick auf die Wettervorhersagen macht Mut. Erst ab Dienstag zeigen die Piktogramme auf den einschlägigen Apps und Wetterseiten graue Wolken und blaue Tropfen.

Freier Eintritt in alle Museen

Dass es ein breites kulturelles Angebot gibt, liegt nicht zuletzt am Internationalen Museumstag, der heuer wie berichtet am Pfingstsonntag stattfindet. Bei freiem Eintritt können alle Museen in der Doppelstadt ganz unkompliziert erkundet werden. Zudem bieten die Häuser zahlreiche Sonderführungen an. Auch im Kreis Neu-Ulm nehmen einige Häuser am "Internationalen Museumstag" teil. Im Museum für bildende Kunst etwa gibt es um 11 Uhr eine Sonderführung anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Einrichtung in Oberfahlheim. Insbesondere Illertissen lohnt einen Ausflug: Dort gibt es mit dem Bayerischen Bienenmuseum, dem Museum der Gartenkultur und dem Museum Illertissen einiges zu entdecken.

