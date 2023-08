Ulm/Neu-Ulm

17.08.2023

Verein in Neu-Ulm ruft um Hilfe: Muss er Platz machen für Ulmer Ruderer?

Plus Der Wassersportverein Ulm/Neu-Ulm soll angeblich sein Gelände am Steinhäulesweg dem Ulmer Ruderclub überlassen. Die beiden Städte dementieren jedoch eine Entscheidung in der Sache.

Von Florian Lang

Was Maximilian Löwlein und Klaus Weber in den vergangenen drei Jahren auf die Beine gestellt haben, klingt nach einem Vorzeigeprojekt, mit dem sich jede Stadt wohl gerne schmücken würde. Voller Hingabe haben sich die beiden ehrenamtlich engagiert, um eine Vielzahl an kostenlosen sportlichen und kulturellen Angeboten für sozial schwächere Personengruppen zu schaffen und, ganz nebenbei, die Integration ukrainischer Flüchtlinge voranzubringen. Mit viel Arbeit und viel eigenem Geld wurde aus einem überwucherten Tennisplatz am Neu-Ulmer Steinhäulesweg, ein Ort der Begegnung und des Miteinanders. Doch damit könnte es nun vorbei sein.

Ulmer Ruderclub braucht neuen Standort - und soll ihn in Neu-Ulm bekommen

Wegen der Baumaßnahmen an der Adenauerbrücke und der Gänstorbrücke sucht die Stadt Ulm nämlich nach einem Übergangsstandort für den Ulmer Ruderclub, um den Leistungssportlern in der Zwischenzeit ein vernünftiges Training zu ermöglichen. Auch in Neu-Ulm fragte man nach, ob es nicht vielleicht ein Grundstück auf bayrischer Seite gebe, das den Vorstellungen der Ruderer entspräche. In einer E-Mail, die unserer Redaktion vorliegt, bot Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger ( CSU) ihrem Ulmer Amtskollegen Gunter Czisch ( CDU) das Areal des Wassersportvereins Ulm/Neu-Ulm um Löwlein und Weber als Alternative an, mit dem Verweis, dass die bisherigen Eigentümervereine das Grundstück an die Stadt Neu-Ulm zurückgeben würden.

