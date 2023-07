Ulm/Neu-Ulm

vor 30 Min.

Nach dem Donausteg: Schon wieder Ärger um Fußgängerbrücke

Plus Der Fußgängersteg in Ulm-Wiblingen über den Ring wird abgerissen. Kritiker befürchten, durch eine Sperre wird das Tannenplatz-Zentrum von der Umwelt abgeschnitten.

Von Oliver Helmstädter Artikel anhören Shape

Die Betonbauwerke kommen in die Jahre. Nach der maroden Friedrichsaubrücke, Baujahr 1974, kommt auch der Fußgängersteg, Baujahr 1979, über den Wiblinger Ring am Tannenplatz in die Jahre.

Die Brücke am Tannenplatz ist zwar noch vergleichsweise gut in Schuss, doch strebt die Stadtverwaltung eine ersatzlose Streichung zugunsten einer neuen Wegeverbindung - barrierearm ohne Treppen. Das Problem: Für den Abbruch, geplant Ende der Sommerferien, wird der Wiblinger Ring voll gesperrt, der ÖPNV werde in den kompletten Sommerferien umgeleitet und fährt unter anderem die Haltestelle am Tannenplatz nicht an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen