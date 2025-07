Ulm/Neu-Ulm Nach Flucht aus Ulmer Gefängnis: Auch der zweite Häftlinge ist jetzt gefasst

Zwei Häftlinge waren Anfang Juni aus der JVA in der Talfinger Straße in Ulm abgehauen. Einer konnte schon am Tag danach festgenommen werden. Nun wurde der zweite Häftling in Neu-Ulm gefasst.