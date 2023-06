Ulm/Neu-Ulm

Nächste Baustelle auf der B10: Jetzt geht es an der Europastraße weiter

Auf der B10 steht die nächste Baustelle bevor: Nach den Arbeiten im Ulmer Norden wird ab Mitte Juni an der Europastraße gearbeitet.

Nach der Baustelle ist vor der Baustelle: Kaum sind die Arbeiten an der B10 im Ulmer Norden abgeschlossen, geht es an der Europastraße in Neu-Ulm weiter.

Für Autofahrerinnen und Autofahrer, die regelmäßig auf der B10 unterwegs sind, gibt es keine Verschnaufpause. Derzeit ist die Bundesstraße in Richtung Norden zwischen der Ausfahrt Universität und der A8-Ausfahrt Ulm-West gesperrt. Diese Arbeiten sollen bis Donnerstag, 15. Juni, abgeschlossen sein. Doch danach geht es nahtlos auf der Europastraße in Neu-Ulm weiter. Verkehrsteilnehmer müssen sich daher weiter auf Staus und erhebliche Einschränkungen einstellen. Die Bauarbeiten auf der B10 in Neu-Ulm sollen bis 25. Juni dauern Wie das staatliche Bauamt Krumbach mitteilte, wird die stark geschädigte Fahrbahndecke der Europastraße zwischen dem Kreisverkehr Wiblinger Straße und der Memminger Straße ab Freitag, 16. Juni, erneuert. Wenn die Witterung mitspielt und alles planmäßig verläuft, sollen die Arbeiten bis Sonntag, 25. Juni, abgeschlossen sein. Gearbeitet werde rund um die Uhr, auch an den Wochenenden. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Laut der Behörde wird die Europastraße während der Arbeiten abschnittsweise gesperrt. Insbesondere an den Wochenenden seien auch Vollsperrungen erforderlich. Die Umleitung für die Baustrecke werde überwiegend von der Bundesstraße über die Wiblinger Straße, Ringstraße und Memminger Straße zur B10 geführt und umgekehrt. Der Kreisel an der Wiblinger Straße stehe dem Verkehr während der kompletten Bauzeit vollständig zur Verfügung. Ab Freitag, 16. Juni, gegen 17 Uhr erfolgen die ersten Eingriffe in den laufenden Verkehr, und es ist mit ersten Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Vor allem unter der Woche werden erhebliche Behinderungen erwartet. Das Staatliche Bauamt empfiehlt, den Baustellenbereich auf der Europastraße möglichst zu umfahren. Ab Montag, 26. Juni, soll der Verkehr wieder weitgehend ungehindert laufen. Der Umbau der B10 in Ulm wird viele Jahre dauern Ruhig wird es auf der B10 durch Ulm und Neu-Ulm allerdings nur vorübergehend, denn die Stadt Ulm plant entlang der Verkehrsachse einen gewaltigen Umbau. Die Brücke über dem Blaubeurer Tor wird abgerissen und durch einen Tunnel ersetzt. Anstelle des Blaubeurer Rings entsteht eine Kreuzung mit Ampeln. Zudem muss die Wallstraßenbrücke über die Gleise bei Ikea neu gebaut werden. Die Stadt geht von Kosten in Höhe von rund 200 Millionen Euro aus. Der Umbau ist zentraler Bestandteil der Planungen für die Landesgartenschau 2030. Autofahrerinnen und Autofahrer brauchen daher noch auf Jahre hinaus Geduld und gute Nerven.

