Ulm/Neu-Ulm

Nächste Brücke gesperrt: Die Betriebe leiden, Schilder werden ignoriert

Der Steg in der Friedrichsau über die Donau ist zum Ärger vieler Pendler gesperrt. Die Brücke über die Donau im Neu-Ulmer Stadtteil Offenhausen zeigte bei der Bauwerksprüfung in der vergangenen Woche diverse Schäden, deren Ursachen untersucht werden müssen.

Plus Nicht nur der Donausteg zwischen Ulm und Neu-Ulm ist gesperrt. Auch zwei Brücken an den Auseen sind unpassierbar. Schon jetzt kostet das Betriebe Umsätze.

Von , Thomas Heckmann Oliver Helmstädter , Thomas Heckmann Artikel anhören Shape

Als "unglücklich" bezeichnet Adrian Büsselmann, der Sprecher des Ulmer Zelts, die derzeitige Brückensituation in der Au. Mehr möchte er dazu nicht sagen. Fakt ist: Das Ulmer Zelt ist mit dem Rad und zu Fuß so schlecht zu erreichen wie wohl noch nie.

Menschen aus Neu-Ulm dürfen die offenbar marode Fußgängerbrücke über die Donau nicht nutzen. Und wer mit der Straßenbahn in die Au fährt, muss ab der Haltestelle an der Messe Umwege in Kauf nehmen.

