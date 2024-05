Ulm/Neu-Ulm

18:00 Uhr

Nahverkehr: Ulm und Neu-Ulm planen ein neues Kurzstreckenticket

Im Nahverkehr in Ulm und Neu-Ulm soll es nach dem Wunsch der Städte bald ein Kurzstreckenticket geben.

Plus Für Nutzer von Bus und Straßenbahn in der Doppelstadt soll es bald ein neues Angebot geben. Wann das Ticket kommt und was es kostet.

Von Michael Ruddigkeit

Diskussionen über ein Kurzstreckenticket für Bus und Straßenbahn gab es in Ulm und Neu-Ulm schon um die Jahrtausendwende, doch jetzt machen die Städte ernst. Die Pläne sind weit fortgeschritten. In einer gemeinsamen Sitzung des Ulmer Gemeinderats und des Neu-Ulmer Stadtrats soll das neue Angebot beschlossen werden. Was das Ticket kosten soll und wer davon profitieren kann.

So viel soll das neue Kurzstreckenticket in Ulm und Neu-Ulm kosten

Gelten soll das neue Kurzstreckenticket zunächst im Stadtgebiet Ulm/Neu-Ulm, das sind die Ding-Tarifwaben 10 und 20. Für Erwachsene soll es 1,90 Euro kosten, für Kinder 1,20 Euro. Die Reichweite soll maximal vier Haltestellen betragen. Wie ein Einzelfahrschein soll es höchstens eine Stunde lang gültig sein. Zum Vergleich: Das Einzelticket kostet für Erwachsene 2,90 Euro (2,75 Euro als Handyticket), für Kinder 1,80 Euro. Nutzen kann man das neue Angebot für Fahrten mit Bus und Tram. Ob damit auch Bahnfahrten möglich sind, ist noch offen.

